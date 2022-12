Kari 1 - Jonas 0

AFTENBLADET MENER: Stavangers ordfører sier det mange i Ap kvier seg for å si: Regjeringens strømpolitikk holder ikke mål. Og det haster med å gjøre noe med det.

I lykkeligere tider: Kari Nessa Nordtun og Jonas Gahr Støre under valgkampen i 2019.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Kari Nessa Nordtun, som i et intervju med VG fredag tok et nådeløst oppgjør med regjeringens handlingslammelse i møte med de ekstreme strømprisene, er ikke bare ordfører i landets fjerde største by, i den landsdelen der strømprisene er de verste. Hun leder også Arbeiderpartiets energiutvalg.

I den egenskapen leder hun arbeidet med å utforme en ny energipolitikk. Gudene skal vite at det trengs. For landets olje- og energiminister, Terje Aasland fra Ap, måtte før helgen innrømme at han ikke aner hva han skal foreta seg for å få kontroll over prisgaloppen.

Saken er enkelt sagt at de grepene som ville ha fungert på prisen, for eksempel innføring av en makspris, eller sterke restriksjoner på eksport av strøm, har vært politisk umulige i et parti hvor ledelsen, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, fortsatt er entusiastiske tilhengere av både det felleseuropeiske energimarkedet og eksportkablene. (Det samme er Høyre).

Dette er hovedpunktene i kritikken Nessa Nordtun framfører, og det må være vondt å lese for en partiledelse som hver dag hevder at de ikke har noen verktøy i verktøykassa:

Markedet fungerer ikke lenger

Strømselskapene bør reguleres kraftigere enn i dag

Det haster med å få ned prisene

Ap må vurdere å gjøre strømstøtteordningen bedre

Nessa Nordtun sier egentlig rett ut at vente-og-se-holdningen som har preget regjeringens møte med krisa, ikke holder.

Partiet og regjeringen kan ikke vente til energiutvalget har lagt fram en innstilling. Det er nå folk fryser. Strømstøtteordningen er god, men den er ikke god nok.

– Prisen folk har på sluttregningen sin fra måned til måned er avgjørende for om vi som parti lykkes med vårt arbeid. Det må vi sikre samtidig som vi arbeider med å sikre god og stabil tilgang til energi i Norge, slik at vi opprettholder Norge som en solid industri- og energinasjon, sier hun.

Prisen på strøm bør være billigere i Norge enn i resten av Europa, mener Nessa Nordtun. I dag dikteres prisene på strøm hos oss av hva kunder er villige til å betale for naturgass i Europa.

Denne beskjeden fra en partifelle som Nessa Nordtun bør partiledelsen være svært forsiktig med å avfeie, slik den har gjort med for eksempel Trond Giskes liknende kritikk tidligere i måneden. Ved å ignorere sprengkraften i denne saken kan partiet grave en ennå dypere grøft mellom seg og velgerne, en grøft det kan få problemer med å krype opp av.