Rikslønnsnemnda har fått smekk på fingeren

Saken er prinsipielt viktig, og er en understreking som gjør forhandslingsretten for arbeidstakerne mer reell. Saken vil berøre også andre grupper, men får neppe avgjørende betydning for alle arbeidstakergrupper. I de fleste bransjene er det lovens tak for pålagt overtid som gjelder - inkludert arbeidsmiljølovens bestemmelser om unntak. Saken om sykehuslegene har sin opprinnelse i streiken i fjor høst. Legene og arbeidsgiverne har fra før en avtale om omfattende, store unntak fra arbeidstidsbestemmelsene begrunnet i yrkets spesielle karakter.

Anledningen til slike omfattende unntak er hjemlet i loven. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ville videreføre avtalen, noe som endte med streik. Påfølgende statlig inngripen førte til lønnsnemnd, og Rikslønnsnemnda gav Spekter medhold i at de ensidige kunne videreføre avtalen og den omfattende unntaksbestemmelsen. Det er Rikslønnsnemndas tilsidesettelse av arbeidstakernes rett til å bli hørt, som nå er overprøvd av Arbeidsretten. Det er en viktig avgjørelse. Den er endelig, og kan ikke ankes.

Det viktigste er den prinsipielle understrekingen av arbeidstakers rett til å påvirke sin arbeidssituasjon gjennom forhandlinger. Det gir en styrke til prinsippene som preger norsk arbeidsliv generelt, og bidrar til å opprettholde arbeidsmiljølovens posisjon som rettesnor for norsk arbeidsliv. Aller viktigst er det likevel at Rikslønnsnemndas avgjørelse ble satt til side. Hadde prinsippet om arbeidsgivers rett til å videreføre omfattende unntak blitt stående, kunne dette blitt brukt av andre til å spekulere i omfattende bruk av unntak, i den tro at lønnsnemndsavgjørelsen ville danne mønster også for løsning av andre, framtidige konflikter av lignende art. Stadig flere kvinner kommer inn i legeyrket. Mannsdominansen der lønn og mye høyt betalt overtid var normen, erstattes av arbeidstakere med andre prioriteringer. Endringen har ført til nye arbeidstidskrav også fra fastlegene. I tråd med arbeidsmiljølovens ånd, og norsk arbeidslivs gode praksis, er avgjørelsen i arbeidsretten en fastsettelse av et samarbeidsgrunnlag. Det må begge parter ta inn over seg.

Avgjørelsen er ikke en oppfordring til sykehuslegene om ensidig å påtvinge arbeidsgiverne sine løsninger.