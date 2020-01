Vi skal ikke godta kvinneundertrykking

LEDER: Det er sterkt kritikkverdig at kristne menigheter utestenger og undertrykker kvinner. Men samtidig godtar vi som samfunn hver dag at kvinner i muslimske trossamfunn blir utsatt for det samme.

96 av 134 moskeer kartlagt av NRK hadde ikke noen kvinner i styret. Andelen uten kvinner i styret var på 71,64 prosent.

Norges største misjonsorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), åpner for kvinnelig lederskap på alle styrenivå, meldte avisen Dagen torsdag.

Nå skal det fremover utredes muligheten for at kvinner kan sitte i hovedstyret. Kvinner kan ikke velges til hovedstyret eller rådsmøtet i organisasjonen i dag.

Det såkalte hyrde- og læreansvaret, som ble vedtatt for 23 år siden, betyr at kvinner ikke kan være pastor, forsamlingsleder eller regionleder. Derfor må organisasjonen i tilfelle foreta en strukturendring som gjør at hyrde- og læreansvaret plasseres et annet sted i organisasjonen.

Det er kanskje ikke så rart at dette ble en riksdekkende nyhet, som ble plukket opp av NTB og publisert i en rekke medier i 2020. Det er tross alt 107 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett.

NLM har vært omtalt i mediene før, blant annet fordi de har søkt etter «en mannlig økonomisjef».

Dette er selvsagt et problem. Norge har gjennom flere år blitt kåret til det nest beste landet på likestilling i det årlige likestillingsbarometeret «Global Gender Gap Report», som den Genève-baserte stiftelsen World Economic Forum (WEF) utgir. Samtidig lever det kvinner her i landet som blir utestengt fra viktige funksjoner på grunn av kjønn.

Men hvorfor blir det ikke nyheter av at det hver dag også sitter kvinner i muslimske trossamfunn som heller ikke får delta i aktiviteter og ledelse?

I mai i fjor kartla NRK 134 muslimske trossamfunn med 140.303 medlemmer. Der fant de at 96 av disse moskeene ikke hadde noen kvinner i styret. Andelen uten kvinner i styret var altså på 71,64 prosent.

De fire største og eldste moskeene i Oslo står helt uten kvinner registrert i styrer hos Brønnøysund.

NRK kartla også 64 kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke, med totalt 133.440 medlemmer. Av 410 styremedlemmer, var 123 kvinner. En kvinneandel på 15,63 prosent.

Dette viser at problemet med å utestenge kvinner er langt større i muslimske trossamfunn enn i kristne.

Det er sterkt kritikkverdig at kristne menigheter utestenger og undertrykker kvinner, og det er bra at det settes søkelys på dette. Men samtidig godtar vi som samfunn hver dag at kvinner i muslimske trossamfunn blir utsatt for det samme. De blir ikke sett.

Dette er noe vi også må få fram i lyset. Vi skal ikke godta kvinneundertrykking i noen deler av samfunnet.

