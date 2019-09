Bodø blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for polarsirkelen, og den tredje norske. I 2000 var Bergen kulturby, i 2008 Stavanger. Statusen som kulturhovedstad har etterhvert utviklet seg til å bli mindre byers sjanse til å løfte seg selv som kulturby, og knytte bånd til Europa. Det betyr årevis med politisk engasjement for kultur, det betyr samarbeid på tvers, mellom kunstnere, mellom by og omland, og med byer, kunstnere og nettverk i andre europeiske land.

Skuldertrekket «husker du navnet på en europeisk kulturhovedstad fra i fjor?» kan Bodø først som sist blåse av. Det er ikke et glansbilde man skal lage og sende ut i verden. Det skal bety noe for de som bor der.

I tillegg er det helt soleklart en nasjonal status. Og at mindre norske byer griper sjansen til å bli sterkere på kultur og knytte bånd også internasjonalt, burde glede en kulturministers hjerte.

Men kulturminister Trine Skei Grandes (V) reaksjon på tildelingen var tilnærmet gledesløs. For et år siden avviste hun at staten kunne være med og støtte Bodøs søknad, og det før selve søknaden var klar. Da de denne uken likevel nådde helt opp i konkurransen, ville kulturministeren fremdeles ikke bli med på det store kulturløftet.

Bodø har anslått et budsjett på 300 millioner kroner, for øvrig tilsvarende det Stavanger hadde i 2008, og fordelt på samme vis: 100 millioner fra kommune og fylke, 100 millioner fra næringslivet, og 100 millioner fra staten. Alt i 2003 lovet staten å støtte Stavanger med de nødvendige midlene i 2008.

Men Skei Grande vil ikke love penger, hun gratulerer landsdelen med arrangementet, og sier hele landsdelen - altså hele Nord-Norge, i tilfelle må stille seg bak. For skal det så mye penger til Bodø, blir det mindre statlige kulturpenger til andre kommuner og prosjektet i nord.

Det er, med respekt å melde, det reneste sludder. Bodøs status som europeisk kulturhovedstad er et nasjonalt anliggende. Selvsagt skal staten applaudere, og selvsagt skal ikke pengene hentes inn bare ved å kutte i kulturpengene som går nordover. Trine Skei Grande bør klare å få med seg regjeringen på å bevilge de 100 millionene utenom det ordinære, statlige kulturbudsjettet. Klarer hun ikke det, må hun i det minste ta de nasjonale brillene på, før hun prioriterer i sitt eget budsjett.

Bodø har gjort jobben så langt, staten har ikke løftet en finger. Vi gratulerer de første, og oppfordrer staten og statsråden til å innta en aktiv, nasjonal rolle i den videre jobben.