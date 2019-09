Lekkasjer gir skjev budsjett-informasjon

Sist ut av lekkasjene er statsministerens og justisministerens løfter om mer penger til politiet. Et prisverdig formål. Fra før har Venstre jublet over 35 millioner til oppstart av Viking-museet på Bygdøy, mens KrF forteller om 3600 kroner mer i året i barnetrygd for barn opp til seks år. Mange andre god tiltak er presentert.

Frp får tilslutning til opprettelsen av et eldre-ombud, og nå smiler Siv Jensen fra valgplakater etter at det ble kjent at regjeringen setter maksgrensen for eiendomsskatt ned til 4 promille. Fra før er det bebudet en grense på 5 promille fra neste år, og den skal altså ytterligere ned.

Konklusjonen er at utgiftene øker, mens inntektene står i fare for å stoppe opp. Videre skattelettelser har vært et mål for regjeringen, men det gjenstår å se hva som blir resultatet denne gangen. Vi vet at statens utgifter er rigget slik at det er en årlig, iboende utgiftsvekst som følge av de ulike ordningenes egen innretning. Denne veksten er i seg selv vanskelig å finne inndekning for. Når utgiftene økes ytterligere, forvanskes salderingen enda mer.

Eiendomsskatt er kommunenes eget valg. Ved å innføre ordningen får kommunen selv beholde pengene, og kan på den måten bidra til finansiering av viktige kommunale tjenester som skole, barnehage, sykehjems-tjenester og eldreomsorg. Det blir vanskelig for kommunene å spe på egne inntekter når den reduseres – eller fjernes helt. Lite tyder på at staten vil kompensere for et slikt bortfall.

Mangelen på informasjon om budsjettmessig inndekning gjør det vanskelig å tro på valgløfter. Kommuner som fratas inntektsmuligheter settes i en skvis i en valgkamp. I tilfellet med eiendomsskatt er det mange lokalpolitikere som har drevet valgkamp for sine saker i god tro, mens de nå risikerer å bli fratatt muligheten for å gjennomføre sine løfter. Det kommunale selvstyret svekkes.

En offentliggjøring av de ulike departementenes budsjetter etter hvert som de passerer statsråd i ukene før offentliggjøring hadde vært en god løsning. En slik ordning har andre land. I Norge er innvendingen at man da mister helheten. Men den helheten undergraves enda mer gjennom de lekkasjene som regjeringspartiene har presentert.