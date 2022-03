Kokkenes kamp

LEDER: Kokkekonkurranser som Bocuse d’Or er en av grunnene til at lille Norge er en gastronomisk stormakt. For de betyr mye mer enn noen dager med stor ståhei.

Filip August Bendi fra Sandnes ble Årets Kokk i Norge i 2021.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Filip August Bendi fra Sandnes skal forsvare Norges ære i den europeiske finalen av verdens mest prestisjefylte konkurranse for kokker: Bocuse d’Or. De som hevder seg i denne konkurransen får forsøke seg mot de andre verdensdelene i den store finalen som i januar 2023 går av stabelen i den franske gastronomiske hovedstaden Lyon.

Lille Norge har hatt nesten uforståelig stor suksess i denne konkurransen. i 1993 ble Bent Stiansen vår første vinner. Siden har Terje Ness, Charles Tjessem, Geir Skeie og Ørjan Johannessen gjentatt suksessen. I tillegg kommer sølv- og bronsemedaljer til blant andre Christopher William Davidsen og Christian André Pettersen, begge med sterk tilknytning til Rogaland.

Faktisk er Norge den nest beste nasjonen i denne konkurransen gjennom tidene, bare slått av vertsnasjonen Frankrike. Mål i forhold til folketall er dette en enorm prestasjon på en arena der den globale konkurransen er sylskarp.

For profesjonelle kokker er heder og anerkjennelse i Bocuse d’Or et springbrett til en karriere i toppsjiktet. De fleste kokker som gjør det skarpt der kan gå videre som kjøkkensjefer på egne restauranter. Sammen med restaurantguider som Michelin bidrar dermed konkurransene mellom kokker til å skape - og sikre - arbeidsplasser.

Dette har det norske matfaglige miljøet skjønt. Og derfor likner den norske satsningen på kokkekonkurranser i mangt på den satsningen Norge har gjort på idrett gjennom Olympiatoppen. Et profesjonelt apparat som hjelper de utvalgte til å trene slik at de kan prestere når det gjelder, og som håndterer det faglige og kommersielle sammen med utøverne.

Bak en kokk eller en restaurant i verdensklasse står en lang rekke premissleverandører. Utdanning av kokker og servitører, læreplasser. Sponsorer og råvareprodusenter. Matfaglige knutepunkt som Måltidets Hus. Tidligere konkurransekokker som går inn i roller som mentorer, lagledere og inspiratorer.

Det er dette som har gjort det mulig for Norge å «overprestere» i konkurranser igjen og igjen.

For Norge har denne satsningen resultert i at vi har bedre spisesteder enn vi egentlig skulle hatt, når vi tar folketall og kostnadsnivå i betraktning. Og den har ført til at Norge nå har råvareprodusenter og andre underleverandører på et skyhøyt nivå.

Uansett hvor Filip August Bendi havner når poengene deles ut torsdag kveld, står han i en tradisjon som Norge, og matfylket Rogaland, kan være stolt av.