Sverige: Kronglete vei for ny statsminister

AFTENBLADET MENER: I løpet av den kommende uken blir trolig sosialdemokraten Magdalena Andersson Sveriges første kvinnelige statsminister, men sikkert er det ikke.

Magdalena Andersson blir trolig Sveriges nye statsminister, men først må hun gjennom tunge forhandlinger.

Hun er nå finansminister i Stefan Löfvens regjering. Löfven gikk av som partileder forrige uke og skal denne uken levere sin avskjedssøknad. Andersson er arvtakeren, men veien fram er mer kronglete enn den ville vært i Norge i en tilsvarende situasjon.

I Sverige må nemlig en ny statsminister ha et positivt innsettelsesvedtak fra Riksdagen. I Norge sitter en statsminister til han eller hun får et mistillitsvedtak mot seg.

Og da er vi ved kjernen av det som har herjet svensk politikk det siste tiåret, nemlig problemene med å skape et stabilt flertall for noen av regjeringsalternativene. De tradisjonelle fløyene kvier seg for å samarbeide med det store, nasjonalistiske partiet Sverigedemokratene (SD). Derfor må regjeringen søke støtte på tvers av de etablerte skillelinjene.

Andersson vil gjerne fortsette regjeringssamarbeidet med Miljøpartiet, men dette forutsetter både større fra det venstreradikale Venstrepartiet og fra Senterpartiet på den andre siden. Situasjonen minner med andre ord om dagens norske situasjon, der Ap/Sp-regjeringen har en stor venstreopposisjon.

Forskjellen er at det svenske Senterpartiet ikke deltar i regjeringen og dessuten har en mer borgerlig-liberal profil enn Sp i Norge. Svenske Centern er søsterparti både til Sp og Venstre.

Og de vil styrke interessene til de mektige svenske skogeierne, de vil gjøre det lettere å utvikle strandsonen langs kyst, vassdrag og sjøer og de vil gjøre endringer i arbeidslivslovgivningen. Det siste vil ikke Venstrepartiet være med på.

I spørsmålene om skog og strand er det regjeringspartiet Miljøpartiet som stritter imot senterpartileder Annie Lööfs krav.

Styrkeforholdet mellom partiene er nøyaktig det samme som under Löfven, men situasjonen har åpnet for nye forhandlingsrunder. Pressmidlet mot Venstrepartiet er at dersom Magdalena Andersson ikke slippes fram, vil det åpne for moderatlederen Ulf Kristersson. Litt den samme situasjonen som Rødt og SV er i her til lands.

For første gang på lenge er det sosialdemokratiske statsministere i både Danmark, Norge, Sverige og Finland. De kan ha nytte av flere erfaringsutvekslinger enn de som handler om det normale nordiske samarbeidet.