For rause støtteordninger

AFTENBLADET MENER: Når vi alle blir bedt om å være med på en «dugnad», kan ikke inntrykket vi sitter igjen med være at dette ikke gjelder for de som allerede har mest.

Louis Vuitton fikk 893.000 kroner i statsstøtte i 2020 og ville i sommer sende 40 millioner kroner i utbytte til den franske eieren. De er bare en av 64 norske bedrifter som i fjor sendte utbytte til sine utenlandske eiere etter å ha mottatt koronastøtte.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I helgen publiserte E24 en rekke saker som handler om koronastøtten til bedrifter og om at flere av dem tok ut mer utbytte i kriseåret 2020 enn året før.

Våren 2020 ble det i all hast innført en støtteordning for bedrifter på grunn av pandemi og nedstenging. Da gikk det politiske diskusjoner om å forby utbytte for de som skulle motta denne støtte. Men dette fikk ikke flertall i Stortinget.

Daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) sa da at det ikke var tiden for store utbytter, bonuser eller økte lederlønninger. Men realiteten har vist seg å bli en annen.

Les også Koronastøtten: Bedriftene tok ut mer utbytte i kriseåret enn året før

Mer i utbytte

E24s kartlegging viser at bedriftene tok samlet sett ut 6,25 milliarder i utbytte i 2020, 11 prosent mer enn året før. 16,7 prosent av selskapene som fikk støtte, tok utbytte i 2020.

Utbytte betyr ikke nødvendigvis at pengene havner i eiernes lommer. For noen bedrifter handler det om å kunne betale skatter og avgifter eller investere i nye arbeidsplasser.

Men samtidig er det slik at en aksjeeid bedrift ofte er mer opptatt av å gi tilbake til sine aksjonærer enn de er av at pengene skal havne tilbake hos fellesskapet.

Det vises kanskje aller best i kartleggingen av selskaper med utenlandske eiere, som i fjor til sammen betalte ut 722 millioner kroner i utbytte.

Utbyttet til utlandet kom fra 64 norske bedrifter, hvor utenlandske selskaper har majoriteten av eierskapet. Disse norske selskapene fikk totalt 29 millioner kroner i krisestøtte fra den norske stat i 2020. Alle 64 selskapene som vedtok utbytte til utenlandske eiere, gikk med overskudd. Og alle kunne tilbakebetalt hele støttebeløpet uten å ende i minus, ifølge E24.

Les også Uten­landske eiere tok 722 millioner i ut­bytte etter krise­støtte

I overkant naivt

Det var aldri meningen at disse pengene skulle havne i utlandet. For formålet var helt tydelig: «Å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen».

Det er ikke sikkert et utbytteforbud hadde vært løsningen. Men å tro at enkelte bedrifter ikke ville utnytte disse ordningene dersom ingen krav ble stilt, var i overkant naivt.

I sommer skrev E24 at Louis Vuitton fikk 893.000 kroner i statsstøtte i 2020 og ville sende 40 millioner kroner i utbytte til den franske eieren.

Da varslet nåværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik en full gransking av koronastøtten, dersom Ap kom i regjering.

Blir det, mot formodning, bruk for flere støtteordninger for bedrifter framover er det derfor kritisk at disse støtteordningene er riktige og rettferdig utformet. Det vil bety veldig mye for tilliten til vanlige folk.