Rikdommens dilemmaer

AFTENBLADET MENER: Oljeformuen vår må beskyttes mot kortsiktige ønsker, men dagens forvaltning av Oljefondet er ikke nødvendigvis den eneste rette måten å gjøre det på.

Oljefondets sjef, Nicolai Tangen.

Hvis hensikten med Staten pensjonsfond utland - i dagligtalen kalt Oljefondet, er å ivareta kommende generasjoners behov, ville det ikke da gi mening å bruke i alle fall deler av denne enorme formuen på å sørge for at kommende generasjoner i det hele tatt har en klode å bo på?

Med andre ord: Ville det ikke være fornuftig å bruke Oljefondet til den omstillingen av Norge og verden som må til for å unngå de helt katastrofale konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene vi nå kan observere?

Fondets verdi er i skrivende stund på rundt 12.200 milliarder kroner. Tolv tusen to hundre milliarder kroner er selvfølgelig mer penger enn det går an å fatte

Til dette kan det innvendes at dette ikke er formålet med Oljefondet, som jo skal sørge for avkastning som skal betale pensjonene til nordmenn som ikke er født ennå. Fondet er Norges sparegris i utlandet. For å investere så mye penger innenlands ville gi prisstigning og store skadevirkninger på økonomien.

Fondets verdi er i skrivende stund på rundt 12.200 milliarder kroner. Tolv tusen to hundre milliarder kroner er selvfølgelig mer penger enn det går an å fatte. Men samtidig er det ikke mer enn at pengene hadde vært borte etter åtte år hvis de hadde blitt brukt til å drive Norge. Utgiftssiden i Statsbudsjettet for 2020 var 1515 milliarder kroner.

Da Oljefondets sjef, Nicolai Tangen, presenterte halvårsresultatet for fondet onsdag, la han fram en avkastning på 990 millarder kroner. Og en god porsjon av den profitten skyldes at oljeprisen har steget. Noe som bør være stoff til ettertanke for de mange som mener at oljeleting og - utvinning må stanses umiddelbart.

Uttak fra Oljefondet utgjør nå rundt en fjerdedel av det norske statsbudsjettet. I år vil det trolig bli tatt ut over 300 milliarder kroner fra fondet, og det til tross for at den såkalte handlingsregelen, som bestemmer hvor mye av avkastningen til fondet som kan hentes ut, ble justert ned fra 4 til 3 prosent i 2017.

I dag er to av tre kroner i Oljefondet et resultat av avkastning. Over 8000 milliarder kroner. Den siste tredjedelen er innskudd fra Staten. Slik sett gir det mening å hevde at det er Oljefondet vi skal leve av når olje- og gassinntektene skrumper inn.

Men Oljefondet skaper ikke særlig mange arbeidsplasser i Norge. Politiske fløypartier fremmer med jevne mellomrom forslag om å sette mer av fondets penger i arbeid innenlands, for å sette fart i omstillingen. Dette kan høres fristende ut, men kan være oppskriften på en rekke negative effekter på landets økonomiske helse.