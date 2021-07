Hvor tar hun det fra?

AFTENBLADET MENER: Frp-leder Sylvi Listhaug mener MDG nå skal gå etter barna våre. Men hun kan ikke vise til noen i MDG som har sagt noe som helst i nærheten av det.

«En kunne jo tro at Frp-leder Sylvi Listhaug ville stå på partiets kjerneverdier i valgkampen,» mener Aftenbladet.

– De vil ikke bare ta fra oss bilen, fredagstacoen og sydenreiser, nå skal de gå etter barna våre, sa Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagbladet før helgen.

Det er Miljøpartiet De Grønne (MDG) Listhaug snakker om. Fra en partileder i valgkamp er det både grovt og misvisende.

Bakgrunnen for påstanden er nemlig en ung MDG-er sitt valg om å la være å få barn til hun er sikker på at klimakrisen er løst. – Det er et personlig valg, men også en protest mot Erna Solberg som bruker nyttårstalen til å lokke oss kvinner i vår mest fruktbare alder til å føde flest mulig barn, men ikke er villig til å gjøre nok for å gi disse barna en trygg framtid, sier Josefine Gjerde, MDGs 2.-kandidat i Hordaland, også det til Dagbladet.

– Det er ikke umoralsk å få barn, sier hun videre. – Vi må gjøre noe med fotavtrykket hvert menneske setter i stedet. Vi må redusere hvor store utslipp hver av oss bidrar med. Det er ikke det å få barn som er dumt, men det at vi driver rovdrift på kloden.

Gjerde oppfordrer ikke til at flere skal gjøre som henne. Hun har tatt et personlig valg. Noe Frp gjerne sier de liker at folk gjør.

– Voksne folk må få bestemme selv hva de gjør, sa Listhaug den gang hun hadde blitt folkehelseminister. – Det eneste vi som myndigheter skal gjøre, er å gi informasjon slik at folk kan ta informerte valg.

Den gangen var det røyking det var snakk om. Men at folk skal få bestemme selv hva de gjør, vil svært mange Frp-ere kjenne igjen som selve kjernen i partiets politikk. Det gjør selvsagt dette enda verre. Det er umulig å forstå hvorfor partiets leder ikke applauderer at folk selv bestemmer om de vil ha barn eller ikke, også om de er MDG-politikere.

I stedet mener hun Gjerdes personlige valg påfører oss andre babyskam. At MDG nå «har startet prosessen med å få oss til å føle skam over å sette barn til verden.» Det er et velkjent, skittent triks. Finn et frø av noe, et ord, en setning, og vri det til noe helt, helt annet. At MDG vil gå til inngripende tiltak i folks liv for å løse klimakrisen, for eksempel, er jo kjent. Men det er ingenting i det Josefine Gjerde sier som er i nærheten av å ville ha andre til å skamme seg over å få barn.

En kunne jo tro at Frps leder ville stå på partiets kjerneverdier i valgkampen, og derfor forsvare enkeltmenneskets rett til å ta egne valg for sine liv. At hun ikke gjør det, må være vanskelig å svelge for mange av Frp’s kandidater som også skal ut i valgkamp for partiet når ferien er over.