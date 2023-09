Ung og blå

AFTENBLADET MENER: Skolevalget ga en knusende seier til høyresiden. Ungdommer på videregående sier kontant nei til å la klimakrise og woke-kultur woke-kulturWoke betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling. Tilstanden eller holdningen innebærer å være spesielt opptatt av identitetspolitikk og engasjert i kampen mot urettferdigheter i samfunnet, særlig rasisme, sexisme og annen diskriminering som anses som krenkende. dominere. Det er et kraftig signal.

Fra ungdomspartienes valgdebatt under Arendalsuka i august. Ola Svenneby (H) og Simen Velle (Frp) ble de store vinnerne i årets skolevalg på videregående skoler.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, hadde neppe hvilepuls da han erklærte at Greta Thunberg-generasjonen er død. Han hadde akkurat fått se resultatet av skolevalgene i videregående skoler i Norge, der Høyre og Fremskrittspartiet ble de store vinnerne.

Svenneby og hans kollega i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Simen Velle, er de store vinnerne blant ungdommen. 21,9 prosent av stemmene gikk til Høyre, 19,5 prosent til Frp.

Rødt gjorde tidenes dårligste skolevalg. Og MDG går stort tilbake. Sju prosentpoeng har miljøpartiet mistet blant ungdommen siden 2019. 3,8 prosent, under den berømte sperregrensa, er fasiten. Og Ap har heller ingen grunn til å juble. Dette er et av partiets dårligste skolevalg noensinne. 17 prosent er langt under ambisjonsnivået til Ap.

Svenneby har trolig et poeng. Etter at svenske Thunberg og hennes skolestreik for klimaet ble en verdenssensasjon i 2018, ble hun av mange utpekt som en slags «talsperson» for en generasjon. Dette skolevalget viser klart at det er hun definitivt ikke blant unge velgere i Norge.

Alarmismen, altså de endeløse gjentakelsene fra aktivister om at klimakampen er i ferd med å mislykkes, og at natur og miljø lider stadig nye nederlag, kan ha ført til håpløshet og apati hos unge (og voksne) velgere. Dessuten er nok flere unge mer opptatt av seg og sitt enn mange har trodd. Økonomisk usikkerhet i kombinasjon med sosiale medier som belønner selvopptatthet kan være del av forklaringen.

Både Velle og Svenneby er svært aktive på TikTok, og begge er dyktige retorikere med en stor følgerskare. Ungdomspartiene som særlig fronter temaer som klima, identitetspolitikk, woke-kultur og sosialisme, har ikke i like stor grad knekt koden i sosiale medier.

De som stemmer i skolevalgene, er en viktig del av framtidens velgergrunnlag. Derfor er skolevalgene et kraftig frampek om hvilke trender som vil dominere på kort og mellomlang sikt. Et mer konservativt og individ-orientert klima blant velgerne vil forplante seg inn i «voksenvalgene».

Dette er ikke et eksklusivt norsk fenomen. Svenske ungdommer var mer konservative enn svenske voksne velgere i riksdagsvalget i 2022. Liknende trend er sett også i Danmark og Finland.

Unge velgere er kanskje rett og slett gått lei av kanselleringskultur, identitetspolitikk og klimaskam. Det kan være grunn for partier som Rødt og MDG til å vurdere om de bør justere budskapet sitt for å ikke støte unge fra seg.

Men samtidig betyr jo ikke dette at Thunberg-generasjonen er død. Den har bare blitt litt eldre.