Flukten til Sveits

AFTENBLADET MENER: Det er forståelig at det skaper debatt når Norges rikeste mann pakker koffertene og reiser til Sveits for å slippe å betale skatt. Men det er egentlig ingen grunn til panikk.

Kjell Inge Røkke (63)

Kjell Inge Røkke (63) flytter til Lugano i Sveits og unngår dermed å måtte betale skatt av sin enorme formue. Røkke har blitt Norges rikeste person først og fremst gjennom industrigiganten Aker, hvor han og barna eier nesten 70 prosent av aksjene gjennom familieselskapet TRG.

Etter at Røkke flyttet hjem til Norge fra USA på 1990-tallet, ble kampen om kontroll med industrikjempen Kværner en sak som gjorde Røkke til en av landets mest omtalte kapitalister. Da Røkkes Aker overtok Kværner i 2001 startet et norsk industrieventyr.

Aker BP er i dag en av de største aktørene på norsk sokkel. Og med dagens olje- og gasspriser renner pengene inn i selskapet i strie strømmer. Dermed øker også 63-åringens formue fra time til time. I årenes løp har Røkke personlig betalt enorme beløp i skatt til Norge.

Røkkes selskaper i Norge vil fortsette å betale skatt, og selskapets tusenvis av ansatte i Norge vil gjøre det samme. Mens venstresiden og Arbeiderpartiet reagerte svært negativt på nyheten, bruker mange på høyresiden Røkke-flyttingen til igjen å reise en debatt om formuesskatten.

Det samlede skattetrykket på næringsliv og bedriftseiere i Norge er ikke spesielt høyt. Norge skiller seg ikke ut blant de rike industrilandene. Men formuesskatten i Norge er spesiell i den forstand at den er fjernet eller sterkt redusert i mange andre land. Land som Sveits kan karakteriseres som «skatteparadiser» fordi de i tillegg til å tilby et svært behagelig skattenivå for rike innflyttere også kan tilby stor grad av anonymitet og hemmelighold rundt eierforhold.

Når milliardærer som eiendomsutvikler Torstein Tvenge bruker Røkke-exiten til å erklære at Norge er et forferdelig sted å være rik, gjør han ingen tjenester til dem som forsøker å få justert ned formuesskatten. Det blir ufrivillig komisk når de rikeste menneskene i et av verdens mest vellykkede land kommer med slike usakligheter.

Det er ingenting som tyder på at Røkkes flytting vil utløse noen form for masseflukt av søkkrike nordmenn. De fleste formuende nordmenn er sterkt knyttet til landet, og det er vanligvis en stor ulempe å drive butikken fra et annet land.

Dilemmaet er hvordan det skal være mulig å redusere formuesskatten slik at aktive bedriftseiere slipper å tappe bedriftene sine for penger for å betale skatten, uten at det samtidig skapes en overklasse av superrike som i praksis ikke betaler skatt i det hele tatt.

En slik utvikling vil være en større trussel mot den norske samfunnsmodellen enn at en industribygger i tidlig pensjonsalder flytter til Lugano.