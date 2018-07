Tall Aftenbladet kunne presentere forrige uke, viste at turismen i Rogaland hadde vokst med 15,7 prosent fram til mai. Hotellbelegget har også fått en etterlengtet økning. Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad sier det er turister fra USA, Tyskland, Spania og Storbritannia, som bidrar mest til økningen. Ikke overraskende er det Preikestolen, Lysefjorden, museer og matopplevelser som trekker folk.

Det er ikke tilfeldig. Over tid er det satset målrettet mot disse gruppene, med produkter som holder mål over tid. Det er de samme produktene, fjordturer, Jernaldergården og maten, som får alle cruiseturistene til å gå i land.

Det er viktig å ta vare på den posisjonen Rogaland nå er i ferd med å få som turistdestinasjon. Det gode ryktet vi begynner å få blant utenlandske turoperatører må ivaretas. Kanskje er dette enda viktigere enn å finne nye markeder, men ett marked bør det være mulig å få mer ut av: det norske.

Går det an å se for seg et familieråd et eller annet sted i Norge på tidlig vårpart der mor sier «javel, barn. Denne sommerferien skal vi skeie skikkelig ut. Vi har faktisk fått plass til bobilen på Mosvangen camping i Stavanger. Vi skal vandre mellom trehusene i oljehovedstaden, gå tur til en fjelltopp som heter Dalsnuten og til et platå som kalles Preikestolen. Og jammen har de også en fornøyelsespark i nærheten. Der kan vi runde av etter å ha vært på Oljemuseet»?

Svaret er nei. Dette er det ikke lett å se for seg. Det er ikke mange nordmenn som planlegger lengre ferier på Sørvestlandet, dersom de ikke har slekt her. De fleste som lander på Sola og bor på hotell, har et oppdrag i forbindelse med jobben. Er det mulig å få disse til å komme en dag før, eller bli over helgen? Går det an å få de som går til Preikestolen til å bli igjen noen dager?

Pass på, nå vil også bergenserne oppdage Jæren som turister

Dette kan være en start om folk begynner å se på distriktet som mer enn et transittområde eller en ren gjennomkjøringsvei med innlagte ferjekøer.

Samtidig er det ikke sikkert at det skal være et mål å få folk til å bruke uker av sommerferien i Rogaland. Været er en begrensing på dette. Aktiviteter som Gladmat og Sildajazz er dessuten viktigere for de som bor her enn for de tilreisende. Et sted er bare godt å komme til, dersom de som bor der har det godt, men enda er det langt fram til at vi har så mange turister at vi ikke kan håndtere det. Dette bør være en bærekraftig satsing på alle måter.