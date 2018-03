De etablertes fall

«Populismen vant, slår den italienske avisa La Stampa fast etter valget i landet denne helga. Anti-partiet Femstjernersbevegelsen fikk alene 31 prosent, men har forlengst slått fast at de ikke vil regjere sammen med noen andre, og heller ikke vil plasseres verken på høyre- eller venstresiden. Partiet begynte som en opprørsbevegelse, de ville ha slutt på korrupsjonen blant veletablerte politikere, de er skeptiske til EU, og de kjemper for direkte-demokratiet, der velgerne via nett-avstemming og -diskusjoner, skal sikres direkte innflytelse på politiske avgjørelser.

Til Høyre

Høyrekoalisjonen, som består av fire partier, ser ut til å få rundt 37 prosent av stemmene. Størst av dem blir Lega. Mens Silvio Berlusconis parti Forza Italia må nøye seg med 14 prosent, kan Lega få 18. Dermed kan deres leder, Matteo Salvini, ligge an til å bli landets statsminister. Han har ført en valgkamp sterkt preget av utfall mot innvandrere, han har sagt han vil stenge leire med fattige romfolk, ta seg av den islamske trusselen, og - i likhet med Berlusconi - deportere hundretusener av papirløse innvandrere. Med i koalisjonen er nyfascistiske Fratelli d’Italia (Italitas Brødre), og det mer liberale, sentrumsnære partiet Noi con ’Italia (Oss med italia).

Innvandring og økonomi

Innvandring og økonomi har preget valgkampen, Italias levestandard har stått stille i 20 år, og 600.000 innvandrere har kommet til landet de siste fire årene.

Og når innvandringen kjennes overveldende og framtida usikker, snur også italienerne ryggen til sosialdemokratene, og stemmer nasjonalistisk og populistisk.

Over 50 prosent av dem stemte enten på femstjernersbevegelsen, på Lega eller på Italias brødre (Fratelli d’Italia).

Mister tillit

Det demokratiske partiet, som satt med regjeringsmakta, gjør som så mange av de sosialdemokratiske partiene i Europa et dårlig valg. Frankrike, Nederland og Tyskland har gått foran dem på nedturen, som også Ap her hjemme ble sendt ut på etter høstens valg.

Sosialdemokrater Europa over har mistet tillit blant mange, mange velgere. Skepsisen til EU er stor.

At fascismen i landet ikke er borte, og den politiske situasjonen kaotisk, er italienere vant til. Men denne gangen påførte velgerne de etablerte partiene et sviende nederlag. For oss som har sett det årelange politiske kaoset i landet fra utsiden, synes det mer overraskende at det ikke har skjedd før.

Men om de uetablerte, populistiske partiene faktisk har bedre løsninger å komme med, er et svært åpent spørsmål.