Leder: Om valgflesk og bompenger

Det er alltid en viss fare for å gjenta sentrale poenger når vi skal mene noe om bomringene og bompengene, men det får heller våge seg. Aftenbladet har hele tiden ment at hensikten med Bymiljøpakken er god. Målet er dels å redusere trafikken, slik at framkommeligheten blir bedre for dem som må kjøre, og slik at klimagassutslippene minker. Og dels å skaffe inntekter til nødvendige nye utbygginger av veier, sykkelstier og annen infrastruktur.

Gledelige kollektivtall

Det er gledelig at passasjertallene viser at stadig flere av oss velger å reise kollektivt. Og det er grunn til å tro at når rushtidsavgiften gjeninnføres i løpet av denne måneden, vil denne tendensen forsterke seg ytterligere.

Samtidig har vi gjentatte ganger påpekt at dagens ordning for innsamling av bompenger er langt fra perfekt. Den er nemlig sosialt urettferdig. Alle flate, faste avgifter har denne sosiale slagsiden: De koster relativt mye mer for dem som har dårlig råd enn for dem som har god råd. Derfor har Aftenbladet blant annet tatt til orde for å bruke teknologi til å utvikle mer rettferdige innkrevingssystemer. Og et slikt prosjekt er da også satt i gang av styringsgruppen for Bymiljøpakken.

Valgflesk?

Men også regjeringen har kastet sitt blikk på bomringene. I regjeringserklæringen fra Granavollen sier Høyre, Frp, KrF og Venstre at de vil gi skattefradrag for bilister som betaler bompenger. Og det kan jo høres forlokkende ut. Problemet er at regjeringen foreløpig ikke har sagt ett ord om hvordan dette skal gjøres eller når det skal tre i kraft. Akkurat nå minner regjeringens såkalte gave til Stavanger, som statssekretær Atle Simonsen fra Frp kalte det, mest om valgflesk.

Senke satsene?

Dersom regjeringen ønsker å gi et håndslag til dem som rammes hardest av dagens ordning, er et generelt skattekutt neppe særlig effektivt. Da ville det vel være bedre å senke satsene, senke taket for antall betalte passeringer per måned, eller innføre spesielle unntak for lavinntektsgrupper.

Det er å håpe at regjeringens ønske, som nå utredes av Finansdepartementet, vil bli omsatt i et konkret forslag, seinest innen statsbudsjettet for 2020 legges fram i høst. Bare da er det mulig å vurdere om et skattefradrag vil hjelpe på den sosiale slagsiden i dagens ordning.