Leder: Det politiske flertallet i Sandnes fortsetter å utfordre de avtalene de allerede har inngått. Dette er et spill med høy risiko.

Martin Håland (Sp), som er leder for komiteen som skal forberede ny kommuneplan for Sandnes, er klar i sin tale. Sandnes, mener han, har helt andre utfordringer enn Stavanger. Sandnes-gauken er mer avhengig av bil enn naboene i nord, og det er derfor urealistisk å legge så store begrensninger på bilbruken som den inngåtte byvekstavtalen krever.

Dermed er den politiske komiteen også på kollisjonskurs med sin egen administrasjon. For rådmannen i Sandnes har vært lojal mot de inngåtte avtalene og lagt en plan som innebærer sterkere begrensninger på antall parkeringsplasser langs bussveien.

Spredt bebyggelse

Det er - i alle fall et stykke på vei - mulig å ha forståelse for Hålands argumenter. Det er ikke tvil om at Sandnes og Stavanger er to svært ulike kommuner. Stavanger, med sine beskjedne 71 kvadratkilometer, har 133.000 innbyggere. De 76.000 innbyggerne i Sandnes har 304 kvadratkilometer å boltre seg på. Kommunen er vidstrakt, og mange innbyggere, særlig i den østlige delen, har i dag ikke et godt nok kollektivtilbud.

Byvekstavtalen som er inngått for det sammenhengende byområdet på Nord-Jæren har en verdi på 7,5 milliarder kroner. Og i disse dager ligger det nye 1,3 milliarder kroner på bordet som del av forhandlingene om en ny avtale. En del av forutsetningen er at kommunene legger sterkere begrensninger på antall parkeringsplasser som tillates når det bygges ut nytt næringsareal.

Milliarder i spill

Den manglende viljen til innstramming i Sandnes har blitt lagt merke til av Rogaland fylkeskommune, som har varslet innsigelser mot politikernes løsning. Det er innkalt til et meklingsmøte hos Fylkesmannen 24. januar.

Det er heller ikke vanskelig å skjønne hvorfor fylkeskommunen protesterer mot Sandnes' planer om å ignorere byvekstavtalen. Dette setter mange milliarder kroner i spill, og det føyer seg inn i et mønster der det politiske flertallet i Sandnes nekter å være med på avtaler som de allerede har inngått. Et tilsvarende tilfelle akkurat nå er ordfører Stanley Wiraks trussel om å trekke Sandnes fra hele byvekstavtalen dersom rushtidsavgiften ikke blir fjernet i bomstasjonene.

Paradokset er at Sandnes dermed kan bli sittende igjen med en dårligere avtale enn de andre kommunene. For hvor mye han enn vil, kan ikke Wirak si opp et stortingsvedtak.