Riktig klimadom, men domspremissene er enda viktigere

Torsdag falt dommen i Oslo tingrett i saken der flere miljøorganisasjoner mente Stortingets vedtak om å åpne for petroleumsvirksomhet i noen områder i Barentshavet, er grunnlovsstridig. Paragraf 112 i Grunnloven fastslår blant annet at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Bestemmelsen er en del av menneskerettighetskapitlet i Grunnloven. Den europeiske menneskerettskonvensjonen har uansett sterk posisjon i det norske rettssystemet.

Dommen fastslår både at staten ikke bryter Grunnloven ved å åpne opp de omstridte områdene, og at det ikke ble begått saksbehandlingsfeil i prosessen. Saksøkerne tapte derfor saken fullstendig når det gjelder hovedspørsmålene og må derfor også betale saksomkostninger med 580 000 kroner, i tillegg til alle andre omkostninger de har hatt med søksmålet.

Samtidig ligger det interessante premisser i dommen, særlig om betydningen av den omtalte paragraf 112. Staten prosederte på at dette er en bestemmelse som mer er en slags programerkæring fra myndighetene, enn noe som gir hver enkelt borger en rettighet. Dette er også hevdet fra mange av søksmålets kritikere, som mener saken ikke er egnet for domstolene, fordi den er en klassisk politisk tvistesak som må avgjøres gjennom tradisjonelle politiske prosesser.

Med bakgrunn i lovforarbeidene fastslår tingretten, på tross av regjeringsadvokatens innsigelser, at bestemmelsen nettopp er en rettighetsbestemmelse. Det fikk, med rette, ikke betydning her, men kan bli svært avgjørende framover dersom tingrettens premisser og konklusjoner blir stående.

Vi mener altså at retten har kommet til den riktige konklusjon i denne saken. Retten har også kommet til riktig konklusjon når den fastslår at utslipp i utlandet fra norskprodusert olje og gass ikke er relevant i denne sammenheng.

Samtidig kan vi forstå kritikerne som syns det er betenkelig å utfordre denne type politiske vedtak gjennom domstolene, men det må selvfølgelig være åpning for å reise slike spørsmål for domstolene dersom maktfordelingsprinsippet skal være reelt. Problemet vil oppstå dersom folk gjør det til en vane å bruke domstolene når de får politiske vedtak mot seg.

Det aller viktigste er likevel at retten fastslår at Grunnloven ikke er en reklameplakat. Hedersuttrykk og velmente ambisjoner har ingenting i konstitusjonen å gjøre, dersom det ikke kan settes makt bak dette. Der var Oslo tingrett forbilledlig tydelig.