Svensk kaos kan vare i både uker og måneder

Søndag formiddag kastet moderatleder Ulf Kristersson inn håndkleet i denne omgang. Etter at Löfvens regjering ikke fikk nødvendig tilllit i Riksdagen, har Kristersson sondert og sondert for å få til en borgerlig eller halvborgerlig regjering. Han har forsøkt de fleste alternativer, men alt er blokkert.

Det er Riksdagens president, talmannen, som gir oppdraget til den han mener har størst muligheter for å danne regjering. Avisen Expressen mener det trengs overnaturlige evner for å få dette til, men talmann Anders Norlén har gjort oppmerksom på at han ikke er noen trollmann.

Etter at Kristersson måtte gi opp å få med hele den borgerlige Alliansen i regjering, fordi Liberalerne og Centerpartiet ikke ville sitte i en regjering som krever stemmene fra Sverigedemokratene, har han håpet å få støtte for en regjering der Moderatene regjerer alene eller sammen med Kristeligdemokratene.

Alt er blitt møtt av motstand på grunn av et eller annet prinsipp hos de andre partiene. Kristersson har også hatt samtaler med den muligens avtroppende statsminister Löfven (Sosialdemokratene), for å finne fram til en form for samarbeid på tvers av blågule og rødgrønne skiller, men heller ikke det har lyktes.

Det er selvsagt Sverigedemokratenes (SD) størrelse og posisjon som gjør alt så vanskelig. Partiet er stort og kan blokkere de fleste alternativer, hvis ikke borgerlig og rødgrønn side finner sammen. Kombinert med svenskenes krav om at en regjering må ha et innsettelsesvotum i ryggen, er situasjonen blitt helt uhåndterlig. I Norge kunne en mindretallsregjering satt i gang helt til den eventuelt taper en viktig avstemning i Stortinget.

Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig er at valgresultatet ikke gav noe klart mandat til noen av blokkene. De er omtrent jevnstore, så Löfven mente han kunne regjere videre, mens Alliansen tolket det som at folk ønsket et skifte. Hadde skillet mellom fløyene vært større, hadde det vært mer sannsynlig at den minste blpkken hadde gitt seg.

Nå skal talmannen kalle inn lederne i alle Riksdagens sju partier for å lodde stemningen. Det er ikke umulig at Löfven, som for noen uker siden ble nedstemt i riksdagen, får en ny sjanse. Han håper å få med seg Centerpartiet, men de blir bare med hvis resten av Alliansen får bli med. Og SD vil ikke under noen omstendighet bidra til å innsette en regjering der begge erkefiendene Miljøpartiet og Centerpartiet deltar.

Gjennom hele valgkampen ble det tippet at valget ville føre til kaos, men mange trodde på en eller annen form for enighet. Den troen er nå fullstendig torpedert. Et eventuelt nyvalg vil sannsynligvis bare føre til en ny beskjed fra velgerne om at dette må politikerne rydde opp i. Så lenge han leder et forretningsministerium mangler dessuten Löfven den formelle myndigheten til å skrive ut et nyvalg. Kaoset kan derfor vare i både uker og måneder.