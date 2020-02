Slutt med politisk overstyring av skolen

LEDER: Flertallspolitikerne i Stavanger, med Rødts Mimir Kristjánsson i spissen, må slutte å overstyre foreldre, lærere og den enkelte skole. Og begynne å lytte til fagfolk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Å kontrollere hva en Chromebook brukes til, er ikke enkelt, hverken i klasserommet eller i hjemmet, ifølge Rødts Mimir Kristjánsson. Foto: Pål Christensen

Stavanger Aftenblad

For litt over to år siden innførte Stavanger kommune at alle grunnskoleelevene skulle få sin egen chromebook. Blant annet for å gi alle likeverdig tilgang til digitale verktøy. Alle partier stilte seg bak.

I høst vedtok flertallspolitikerne i Ap, SV, Rødt, MDG, FNB og Sp at elevene yngre enn 5. klasse ikke lenger skal få tilgang til disse. Rødts Mimir Kristjánsson mener at de gir lærerne større frihet.

Den siste uken har diskusjonen om chromebook i klasserommet blusset opp igjen.

«Ikke enkelt»

Kristjánsson skrev i et leserinnlegg i Aftenposten forrige uke at det store inngrepet i familienes frihet «er selvfølgelig at kommunen tvinger alle barnefamilier til å ha Chromebook i hus».

Å kontrollere hva en Chromebook brukes til, er ikke enkelt, hverken i klasserommet eller i hjemmet, ifølge Kristjánsson.

Det har kommet flere reaksjoner på utspillet fra Rødt-politikeren. Blant annet fra Venstres stortingsrepresentant Guri Melbye, som mener at forskjellene mellom kommuner, skoler og klasser er for store når det kommer til lærerens teknologiske kompetanse og ikt-utstyr.

«Rødt i Stavanger forsterker disse forskjellene når de tar PC og nettbrett fra de yngste elevene,» skrev hun i et innlegg i Aftenposten.

Digital kompetanse

På lørdag i Aftenbladet kom rektor på Revheim skole, Eirik Jåtten og Paolo Haaland Scarbocci, universitetslektor ved UiS, også med krass kritikk av Kristjánssons argumentasjon.

Lærerprofesjonen er i endring, særlig med innføringen av nye læreplaner til høsten, skrev de to. De viste til Ludvigsen-utvalget som framhever betydningen av digital kompetanse. Barn og unge skal lære seg kildekritikk og avsløre fake news. Da må de øve seg på det fra de er helt unge.

«Det politiske flertallet i Stavanger ønsker å utsette denne øvelsen med fire år, det er tankevekkende,» skrev Jåtten og Scarbocci.

Mer tillit og mindre detaljstyring

Aftenbladet har tidligere advart mot å komme med felles retningslinjer og forbud få har bedt om. Det gjentar vi gjerne.

I et stramt budsjett sparer Stavanger kommune 3 millioner kroner i året på å ikke gi elevene i 1.-4. klasse Chromebook, ifølge budsjettet som ble lagt fram i høst.

Flertallspartiene bør være ærlige på at de har valgt å gjøre dette kuttet av økonomiske årsaker, ikke pedagogiske.

Argumentasjonen fra Kristjánsson framstår nå som autoritær, der målet er å overstyre både foreldre, lærere og den enkelte skole.

Når de som jobber i skolen roper på mer tillit og mindre politisk detaljstyring, er det dette politikerne bør lytte til. Og de må lytte til fagfolk på området, ikke til synsing.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 09:41

Les også

Mest lest akkurat nå