Aftenbladet mener: Velment, men naivt fra KrF

Ulstein er i New York denne uken for å delta på FNs årlige toppmøte om arbeidet for bærekraftsmålene.

Ulstein hadde med seg 35 millioner kroner til FN, som skal fordeles over tre år. Disse pengene skal gå til arbeidet med å hjelpe fattige land drive inn skatt.

Han mener at «denne støtten vil gjøre FNs skattekomité i stand til å bidra til bedre skattlegging i enkeltland og bedre skatteregler for alle land». Denne bistanden skal hjelpe landene med å få på plass rettferdige, forutsigbare og korrupsjonsfrie skattesystemer som øker landenes inntekter, ifølge Ulstein.

KrF-statsråden sier at fungerende skattesystemer vil bidra til at disse landene vil kunne tilby sine innbyggere utdannelse, et helsevesen, rent vann, trygg mat og sikkerhet. Det har han rett i.

Men FN har prøvd å gjøre noe med dette i årevis, uten å ha lykkes nevneverdig med arbeidet. Andre organisasjoner, som OECD, jobber også for det samme.

Noe av problemet er at i mange utviklingsland er det for dyrt for myndighetene å drive inn skatt, og det er ofte ikke mulig for store deler av befolkningen å betale mer skatt. I mange land i verden, inkludert i Europa, fungerer i tillegg en «uformell økonomi» ved siden av den offisielle økonomien. Samtidig som at korrupsjon er utbredt.

Mye av skatten må derfor komme fra kommersielle transaksjoner og utenlandske investeringer, er konklusjonen til en rekke eksperter. Problemet er at mange av disse selskapene, samt en rekke enkeltpersoner med store formuer, gjemmer penger i såkalte skatteparadiser rundt om i verden.

Beregninger fra Verdensbanken viser at 900 milliarder dollar forsvinner fra disse landene gjennom at multinasjonale selskaper lurer seg unna skatt.

Ifølge OECD går utviklingsland glipp av rundt tre ganger mer i inntekt fra skatt som går til skatteparadiser enn de får i utviklingshjelp hvert år.

Når KrFs statsråd donerer penger til FN, er intensjonene uten tvil gode. Men om FNs arbeid vil føre til noe konkret er høyst usikkert. Det er derfor naivt å tro at det vil føre til store endringer i fattige land.