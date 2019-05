Folkeavstemningen i Forsand kommune viser et klart flertall (56 prosent) for å bli en del av Strand kommune. Det var for øvrig også et relativt klart flertall (54 prosent) for å ville omgjøre grensejusteringen som ble foretatt tidligere i år av kommunaldepartementet, der Kolabygda og den delen av Forsand som ligger på nordsida av Lysefjorden ble overført til Strand.

Aftenbladet har hele tiden siden spørsmålet om større kommuner kom opp, ment at den naturlige løsningen i Ryfylke vil være at Strand går sammen med sine naboer Forsand og Hjelmeland i en Ryfylke-kommune. Det mener vi fortsatt.

Kraftig signal

Men vi har også ment at det er viktig å skape ro og forutsigbarhet, og at de grensene som er vedtatt bør kunne danne grunnlag for å gå videre. Folkeavstemningen i Forsand er likevel et så kraftig signal til kommunaldepartementet og Stortinget at det ikke uten videre kan ignoreres. Det er viktig å huske på at det ikke ble foretatt noen folkeavstemning, kun en innbyggerundersøkelse, i forkant av prosessen som førte til Nye Sandnes.

Og det er heller ikke lett å glemme at ordfører Bjarte S. Dagestad forhindret ny politisk behandling av Nye Sandnes etter at det ble klart at det ikke lenger var flertall i kommunestyret for å bli del av Sandnes. Slik sett var det naturlig at saken fikk en ny omdreiing.

Nå skal spørsmålet, som til syvende og sist må avgjøres av Stortinget, opp til ny politisk behandling i Forsand den 22. mai. Dersom den prosessen skulle ende med at det er flertall for Strand også der, er det et signal vi regner med at kommunaldepartementet, og etter hvert Stortinget, vil lytte til.

Neppe umulig

Det er selvsagt mulig at tidspunktet er uheldig. Det er allerede levert felles politiske valglister til kommunevalget for Nye Sandnes. Dersom disse må gjøres om, vil det utvilsomt bli nødvendig å dispensere fra valgloven, men en slik operasjon er neppe umulig å gjennomføre.

Forsand er en liten kommune i innbyggertall, noe som medfører at relativt få stemmer kan avgjøre. Det var 375 personer som stemte for Strand, mens 286 ønsket Sandnes.

Det lave stemmetallet kan selvsagt ikke brukes som et argument for å ignorere resultatet. Forsandbuen har ikke noen innflytelse over hvor mange stemmeberettigede de er.