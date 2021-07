Det skader ingen å prøve

AFTENBLADET MENER: Det er ingen grunn til å ikke teste ut jobbskattefradrag for unge under 30 år i en tidsbegrenset periode.

Flere og flere unge står utenfor arbeidslivet her i landet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner i året i jobbskattefradrag, et nytt fradrag i arbeidsinntekten til alle som er under 30 år.

Målet med forslaget er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, ifølge Høyre. De mener dette vil få flere unge ut i jobb, og på den måten vil man redusere ulikhet.

Modellen regjeringen skisserer, vil innebære en skattelette for rundt 200.000 unge på mer enn 4000 kroner, mens rundt 100.000 unge vil få mellom 2000 og 4000 kroner i skattelette.

Les også Ho stod på nippet til å mista huset. Då greip vener og omstart­banken inn

Kritikk

Det manglet ikke på kritiske røster i høringssvarene som kom inn. Både NHO og LO mente at det ikke er et godt forslag.

Ifølge NHO vil det bli for dyrt og for lite treffsikkert.

«Hvis man skal bruke 1.5 milliarder kroner på å hjelpe unge i jobb, når vi vet at de som sliter med å komme inn i jobb har sammensatte problemer, så kan man kanskje heller se på lønnstilskudd eller kompetansetiltak», sa sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, til NRK.

LO mener det vil føre til større ulikhet blant unge fordi de som allerede har en jobb vil få en fordel, mens de som står utenfor ikke vil få det.

Les også Ut av utenforskapet!

Uføre

Antall uføre i alderen mellom 18 og 29 år har økt fra 13.057 i 2015 til 20.883 i 2020, altså en økning på hele 60 prosent.

Virke støtter forslaget til regjeringen, og minner om at det «for hver person som står utenfor arbeidslivet i dag og som blir gående på en passiv ytelse, koster det samfunnet cirka 20 millioner kroner».

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sa i NRKs Dagsnytt 18 at de heller vil sette inn tiltak som hjelper unge med psykisk helse og å få fullført videregående skole og fagbrev.

«Det finnes ingen dokumentasjon på påstanden om at hovedproblemet med ungdommen i dag er at de egentlig er late,» sa hun.

Men det er heller ikke det regjeringen sier.

Les også – Trygdekutt er ikke Snåsamannen eller en mirakelmedisin

Sammensatt

Det er ingen tvil om at dette er sammensatt, og at andre tiltak også må settes inn for å få unge ut i jobb. Regjeringen bør selvsagt også bruke andre virkemidler, som å legge til rette for at det skapes flere jobber og satse på psykisk helse.

Men det er ingen grunn til å ikke teste ut også dette økonomiske insentivet i en tidsbegrenset periode. Det kan godt hende at det ikke er et effektivt tiltak. Men det skader ingen å prøve.