En mer komplett byhistorie



LEDER: Mye arbeid er allerede satt i gang for å markere Stavangers 900 års jubileum om tre år. Ett prosjekt som bør nærme seg fullføring i 2025, et mer komplett bilde av nye Stavanger kommunes lokale historie.

De tidligere Madla og Hetland kommuner, her representert ved rikssamlingsmonumentet i Møllebukta, skal få en mer komplett, digital historie.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De tidligere kommunene Madla og Hetland ble en del av Stavanger i forbindelse med den store kommunereformen i 1965, men bygdehistorien til disse to tidligere kommunene er ikke komplett.

Det skal nå rettes på gjennom et pionerprosjekt der Stavangers kulturetat sammen med Norsk lokalhistorisk institutt, Universitetet i Stavanger og historielagene i byen sørger for innsamlingen av stoff og kvalitetssikringen av dette.

Det er ikke snakk om bygdebøker i tradisjonell forstand, men rett og slett en database om, av og for befolkningen selv. Det gjør at det ikke vil være noen sidebegrensninger, men kan like fullt fungere som et digitalt oppslagsverk som alltid vil kunne suppleres og forbedres.

Norsk lokalhistorisk institutt er en del av Nasjonalbiblioteket, og har utviklet en interaktiv plattform kalt Lokalhistoriewiki. Den vil basere seg på et nytt begrep innen forskning som går under navnet Citizen Science – eller folkeforskning på norsk.

Det vil si at den tradisjonelle og håndfaste bygdeboka, gjerne skrevet av profesjonelle historikere, erstattes av et digitalt verk ført i pennen av de som vil og kan bidra. Hver og en kan i prinsippet skrive inn historiene slik

vedkommende kjenner og kan den, om sin gard, sitt hus, gate eller arbeidsplass.

Det er mange fallgruver med et slikt prosjekt, og ikke minst vil kvalitetssikring knyttet til personvern og sensitive opplysninger stå sentralt. Det må altså uansett være noen som redigerer og modererer innholdet – slik oppslagsverket Wikipedia har. Men lykkes prosjektet, vil det bli en mer levende bygdehistorie som både utvikles og videreføres etter hvert som årene går.

Madla og Hetland kommuner ble slukt av Stavanger i 1965. Sentrale deler av byen fikk sin historie i 2012 med fire bind. De nyeste kommunedelene Finnøy og Rennesøy har sine bygdebøker. Med en fullgod løsning for Madla og Hetland sin historie vil dermed den nye kommunens historie, tilblivelse og framvekst bli mer komplett.

Stavanger kommune står midt oppi arbeidet med fornyelse av kulturminneplanen. Også den skal bli mer dynamisk og skal kunne rulleres og revideres underveis. Men for at kulturhistorien for nye Stavanger skal bli komplett, må Madlas og Hetlands historie få sin rettmessige plass. Da må vi forvente at kommunen blant sine mange oppgaver også finner anledning til å bidra også økonomisk.

Vi kan ikke gå inn i et byjubileum i 2025 med en haltende og uferdig byhistorie.