Ta vaksinen!

AFTENBLADET MENER: Det er helt på sin plass å opplyse om vaksinestatus for koronapasientene som er innlagte på SUS.

Det er ett nyttårsforsett som er viktigere enn alle andre ved inngangen av det nye året: Å ta vaksinen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kommunene på Nord-Jæren ba denne uken Stavanger universitetssjukehus (SUS) opplyse om vaksinestatus hos de koronapasientene som er innlagte på sykehus.

Ordfører Tom Henning Slethei i Sola kommune sa at dette er viktig folkeopplysning. Og at dersom de fleste pasientene på respirator og på intensivavdelingen er uvaksinerte, kan det tegne et bilde av at folk bør ta vaksinen.

Aftenbladet skrev forrige onsdag at alle de pasientene som var innlagt på intensiven den dagen var uvaksinerte. Dette var basert på en rekke kilder som ikke ønsket å stå fram.

Den samme historien hører vi også fra resten av landet.

Blant annet skrev VG denne uken on intensivsykepleieren Cecilie Rolland i Oslo som ble beordret på jobb i julen for å ta seg av covid-pasienter.

«Det oppleves provoserende at de ikke har tatt vaksinen, så blir jeg beordret på jobb i julen. Men vi behandler dem med respekt», sa hun.

I forrige uke var det 175 nye innleggelser på norske sykehus, ifølge FHIs ukesrapport. Blant de med informasjon om vaksinestatus var 59 prosent uvaksinerte, og 38 prosent fullvaksinerte.

Aftenposten skrev tidligere denne uken at det for tiden pågår en voldsom epidemi blant uvaksinerte i Norge. Trenden snudde i begynnelsen av desember, og det er nå stadig flere uvaksinerte og færre vaksinerte som legges inn på norske sykehus.

«Det er vaksinasjon som redder oss fra en katastrofe», sa Preben Aavitsland ved FHI.

Av mennesker over 18 år i Norge, er det bare 7,5 prosent som ikke har tatt noen vaksinedoser. Det er ikke mange, men det er likevel disse som nå gjør at resten av samfunnet lever under strenge tiltak.

Det påvirker skoleungdom på videregående skoler, som etter nyttår nok en gang må ta til takke med et skoletilbud FHI har definert som ikke fullverdig. Det påvirker bedrifter som må stenge ned, og det påvirker alle ellers i samfunnet.

Derfor har ordførerne på Nord-Jæren helt rett i at SUS bør informere om vaksinestatus på de innlagte. Det er viktig folkeopplysning, og det bør være mulig å gjøre uten at det går ut over personvernet.

Det vil, som Slethei sier, for eksempel være mulig å gi ut denne informasjonen ukentlig eller månedlig.

Og er det ett nyttårsforsett de som ennå ikke har tatt vaksinen bør ha for 2022, så bør det være å ta vaksinen.