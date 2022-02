Eksamen eller ikke eksamen

LEDER: Det er sikkert fristende, men trolig også feil, å være bastant i meningene om eksamen i skolen denne våren. Dette er en skikkelig vanskelig vurdering.

Når skal det avholdes eksamen igjen i skolen? Det er ikke et enkelt spørsmål å besvare.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har et ordentlig dilemma liggende på pulten sin. Skal det avholdes eksamener i skolen denne våren, eller er det mest forsvarlig å la være?

Norsk skole, både grunnskolen, videregående og i stor grad høyere utdanning, har befunnet seg i unntakstilstand i snart to år. Oslo, der elevene har vært borte fra skolen ekstremt lenge, er i en særstilling. Men også i de større byene over hele Norge har elever vært henvist til digital undervisning og improviserte løsninger i lange perioder.

Eksamen i 10. klasse er ment å sjekke hvilken kunnskap elevene har tilegnet seg gjennom skoleløpet. For at eksamen skal bli noenlunde rettferdig, er det da nokså åpenbart at alle elevene på samme trinn må ha hatt en noenlunde sammenliknbar skolehverdag. Det har de vitterlig ikke hatt.

Argumentene for å starte opp igjen med eksamen denne våren er ikke helt urimelige. Det kan ha en egenverdi å sende et tydelig signal om at samfunnet er på vei tilbake til normalen.

Både i og rundt skolen er det uenighet om eksamener er en god måte å måle elevene på. Men det er ikke det som er tema akkurat nå. Dagens skolepolitikk inkluderer eksamener, nasjonale prøver og andre måleverktøy. Men regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at den vil sette ned et utvalg med siktemål å «redusere omfanget av tester og prøver».

Skal elever som har hatt en særdeles krevende skolehverdag i to år, også straffes med eksamener som avdekker den mangelfulle undervisningen de har fått?

Det har blitt hevdet at standpunktkarakterene i skolen har økt noe i gjennomsnitt under pandemien. Det kan sikkert stemme, for i en unntakssituasjon som denne ville det være særdeles umusikalsk om elevene fikk en «ekstrastraff» i form av generelt dårligere karakterer. Ville en eksamen i vår kunne bidra til å justere ned slike gode karakterer? Kanskje.

Men hva er egentlig poenget med å gjøre det? Skal elever som har hatt en særdeles krevende skolehverdag i to år, også straffes med eksamener som avdekker den mangelfulle undervisningen de har fått? Dette er noe kunnskapsminister Brenna må diskutere inngående med alle relevante parter.

Men på et eller annet tidspunkt må jo samfunnet begynne å normalisere seg igjen. De yngste elevene vil dra med seg de erfaringene de har fra pandemien gjennom hele skoleløpet sitt. Det må vi nok bare leve med.

Det betyr at det uansett vil være behov for å styrke skolen med mer ressurser, slik at dette etterslepet kan krympes så mye som mulig for de elevene som sliter mest. Det er en investering som garantert vil lønne seg.