Oljetrøbbel i LO

AFTENBLADET MENER: LOs splittelse i oljespørsmål viser hvilken spagat venstresiden står i framover.

Nyvalgt LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under LOs 35. kongress forrige uke.

Forrige uke avholdt LO sin 35. ordinære kongress. På denne diskuterer de veien videre for LO, og det som vedtas her vil ha betydning for hele Norge. LO kan presse fram politikk, og de kan få det mer som de vil når det er Ap som styrer.

På denne kongressen tok flere grupperinger i LO til orde for å begrense oljeletingen.

Handel og Kontors forslag var at «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt.» Norsk Tjenestemannslag foreslo at LO skulle «jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel».

Industriforbundene gikk, ikke uventet, mot disse forslagene. Blant annet rettet Fellesforbundets leder Jørn Eggum en hard advarsel til LO-kongressen. Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor.

Eggum mente ikke bare at dette ville sette norske arbeidsplasser og norsk økonomi i fare. Han kalte også signaler og vedtak om at Norge vil stanse leting etter olje og gass «en gavepakke til Putin». Og sa at dette ville skape ytterligere usikkerhet om Europas evne til å stå imot Russlands utpressing.

Redaksjonskomiteen jobbet hele uken for å finne et kompromiss som kunne forene fløyene. Det ble som følger:

«LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt».

Ved starten av kongressen sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik at hun mente SV må komme inn i Støre-regjeringen. Dette er ikke en aktuell problemstilling akkurat nå. For, som i høst, er det framtiden for norsk sokkel som er den mest betente saken mellom Støre-regjeringen og SV. Mens Ap og SV vil «utvikle og ikke avvikle» norsk oljenæring, går SV inn for en stopp i letevirksomheten.

En felles front fra Ap og Sp i oljepolitikken var en hovedgrunn til at SV trakk seg fra regjeringssonderingene i fjor. Denne splittelsen på venstresiden om oljepolitikken ble godt belyst gjennom oljeuenigheten under LO-kongressen.

Det er et kompromiss LO samler seg om i år, men det sender også tydelige signaler om at konfliktene i årene framover kommer til å ligge akkurat her. Det viser tydelig den spagaten venstresiden står i når de framover skal balansere klimamål og videre utvikling av oljeindustrien.