AFTENBLADET MENER: En lokal skatt for vindkraftanlegg er en god start, men mye mer må til for å dempe konfliktnivået rundt vindkraft.

Det har vært massiv motstand mot vindkraftutbygging i norsk natur. Foto: Shutterstock

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at vindkraftanleggene skal betale en avgift til vertskommunene for hver kilowatt de produserer, kunne NRK melde om i helgen.

Ifølge olje- og energiminister Tina Bru (H) blir dette en moderat avgift som skal sørge for at noe av verdiskapningen blir igjen lokalt. Men akkurat hvor stor denne avgiften blir, skal regjeringen komme tilbake til.

Forslaget skal nå først ut på høring, og planen er å innføre dette ved årsskiftet.

Det er Stortinget som har bedt regjeringen om dette gjennom et tilleggsvedtak til stortingsmeldingen «Vindkraft på land». Denne ble stemt over i november i fjor.

Utenlandske eiere

Ifølge NVE, er over 60 prosent av vindkraften i Norge eid av utenlandske selskap, mange av dem pensjonsfond.

Slik systemet har vært til nå, har det betydd at mesteparten av inntektene fra norsk vindkraft havner utenfor Norge. I motsetning til vannkraft og olje og gass, der hensikten er at det skal komme fellesskapet til gode.

Landssammenslutningen for vindkraftkommuner har lenge vært opptatt av at vertskommunene skal sitte igjen med mer fra vindkrafteierne.

Vannkraftanleggene betaler i dag en naturressursavgift til kommuner og fylkeskommuner på 1,3 øre per produsert kilowatt-time. Dersom vindkraftanleggene må betale det samme, kan det føre til store ekstrainntekter for kommunene der anleggene ligger.

Håpet er at dette skal dempe konfliktnivået i vindkraftsaker. Og det vil selvfølgelig være med på å roe konflikten på akkurat det området.

Men dette er et tveegget sverd. At kommunene ser muligheter til å tjene mer penger, kan også føre til at flere kommuner legger til rette for utbygging av mer vindkraft, noe som også ofte påvirker nabokommuner.

Mer enn penger

At regjeringen nå foreslår en produksjonsavgift er en god start, men dette er ikke et tiltak som alene vil dempe konflikten.

For motstanden mot vindkraft handler om mye mer enn penger. Den handler blant annet også om utbygging av norsk natur, om vindturbiner som har blitt mye høyere på bare få år, om mangler i konsesjonssystemet og om støy.

Dersom hensikten er at det skal bygges mer vindkraft i Norge, må regjeringen rydde opp i alt dette.