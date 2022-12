På tide med exitskatt

AFTENBLADET MENER: Formuer som er skapt i Norge bør også beskattes i Norge. Skatteflukten til utlandet utnyttet et smutthull som nå er tettet.

Kjell Inge Røkke har flyttet til den sveitsiske byen Lugano. Han slipper dermed den nye exit-skatten.

Leder

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV kom endelig i mål tirsdag. Etter noen døgn uten søvn var det en synlig sliten og lettet SV-leder Audun Lysbakken som kunne holde pressekonferanse sammen med statsministeren og finansministeren tirsdag ettermiddag.

SV fikk sin symbolske seier i oljepolitikken gjennom en ny utsettelse av neste konsesjonsrunde på sokkelen, et grep som i praksis ikke vil bety stort i det hele tatt.

Viktigere er grepet som ble tatt overfor dem som vurderer å ta med seg formuen sin og flytte utenlands. Den siste tiden har flere norske statsborgere med store formuer meldt flytting, og Sveits har vært en populær destinasjon.

Det er nok ikke bare Alpene som lokker. Et svært behagelig skattenivå for store privatformuer er utvilsomt en del av regnestykket. Og et smutthull i lovgivningen har nok også virket svært motiverende. Fem år som «utflyttet» har vært nok til å unngå skatt.

Regjeringen vil utrede og foreslå en utflyttingsskatt som sikrer at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge frem til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges her.

Den norske velferdsstaten hviler på en kontrakt som handler om omfordeling. De mange enorme formuene som er skapt i Norge de siste tiårene gjør det umulig å hevde at Norge er et næringsfiendtlig land, selv om mange formuende og deres talspersoner ofte påstår nettopp det.

Mange av de største formuene er også skapt av spesifikt norske verdier. Som fiskeoppdrett, olje og gass, vindkraft, eiendomshandel eller handel med dagligvarer i norske butikkjeder. Eller for å ta et særlig spesielt eksempel: Drift av private barnehager, med store offentlige tilskudd og med lån i Husbanken.

Vi føler oss helt sikre på at det er et stort flertall av nordmenn som synes det er umusikalsk at noen av de aller rikeste blant oss viser en slik motvilje mot å bli personlig beskattet.

Det betyr ikke at vi ikke har sympati for at det kan virke urimelig for mange med store formuer at de må tappe selskapene sine for store verdier for å kunne betale formuesskatt. Og vi innser selvsagt at personer som Kjell Inge Røkke, for å ta et eksempel på en som har gjort sveitser av seg, også har skapt tusenvis av arbeidsplasser og store skatteinntekter til landet gjennom mange år.

Når vi likevel støtter regjeringens lukking av smutthullet, er det fordi en slik åpenbar skattetilpasning strider mot sentrale verdier i det norske samfunnet. Formuer som er skapt i Norge bør også beskattes i Norge. Og så får Stortinget arbeide videre med å lage et system som også sikrer større inntekter fra utenlandske eiere i Norge.