Israel er kastet ut i kaos

AFTENBLADET MENER: Israels korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu har kastet landet ut i kaos med sin omstridte rettsreform.

Det israelske politiet bruker vannkanoner mot demonstranter i Tel Aviv.

Netanyahu gjorde opp regning uten vert, da han ville gi nasjonalforsamlingen rett til å overkjøre Høyesterett. I praksis kunne det bety å sette landets konstitusjonelle lover – tilsvarende vår grunnlov – til side.

Den omstridte rettsreformen, som er ment å gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolene, har ført til stor splittelse og uro i Israel.

Streiker begynte å bre seg mandag. Flyene gikk ikke lenger til og fra Ben Gurion-flyplassen ved Tel Aviv. Framstående forsvarsskikkelser advarte mot borgerkrig. Soldater nektet å delta på øvelser. Forsvarsministeren fikk sparken.

Det har vært kaos og uro over hele landet. Selv i Norge har landets ambassadeansatte gått ut i streik, mens viseambassadør Yana Kotlyar-Gal på diplomatisk vis omtaler det hele som «en demokratisk øvelse for å opprettholde landets identitet».

Netanyahus kabinett er den mest høyreorienterte regjeringen Israel har hatt. Den styrer takket være et flertall på fire seter i nasjonalforsamlingen Knesset. Men i løpet av de siste dagene har vi sett at det er blitt strid mellom fraksjonene i både regjering og nasjonalforsamling og at flertallet har skrumpet.

To Knesset-representanter fra Likud, statsministerens eget parti, signaliserte at de ville stemme imot regjeringens reformforslag. Kunne flere være på gli?

Mandag ble et mistillitsforslag mot regjeringen stemt ned, men det står et skjørt flertall bak Netanyahu som leder en fraksjonert regjering i et polarisert land.

Da han i løpet av mandagen vurderte å legge reformarbeidet på is, ble det klart at flere statsråder ville forlate regjeringen. Sikkerhetsminister Itamar Ben Gvir fra det radikale partiet Jødisk makt oppfordret statsministeren til ikke å bøye av, men gjennomføre reformen.

Dersom Israel skal fortsette å være et demokrati må reformen droppes. Hvis den gjennomføres, og et flertall i Knesset vedtar en lov som kansellerer korrupsjonsrettssaken mot statsministeren, vil Høyesterett ikke kunne gripe inn. Det er dette som er bakteppet striden utspiller seg mot, i tillegg til kraftig, generell misnøye med regjeringen.

I 1995 ble statsminister Yitzhak Rabin myrdet av en høyreekstremist på grunn av Oslo-avtalen. Israelerne har gått noen tøffe runder før og er kommet gjennom dem. De kommer nok gjennom denne også, men hver gang et samfunn gjennomgår dramatiske tider vil det endre seg noe. Det skal bli interessant å se hvor veien går videre.