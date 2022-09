Dette er veldig farlig

AFTENBLADET MENER: Russland annekterer fredag fire regioner i Ukraina, en utvikling som gjør en allerede farlig situasjon mye mer kritisk. Og imens seiler havområdene utenfor Norge opp som en ny sikkerhetspolitisk slagmark.

Dette er en russisk interkontinental rakett av typen Yars. Bildet er tatt under en øvelse tidligere i år. Onsdag truet Russlands president Vladimir Putin igjen med landets atomvåpen i en tale til nasjonen.

Etter å ha avholdt såkalte «folkeavstemninger» i fire okkuperte regioner i det østlige Ukraina, har Russland fredag vedtatt å annektere de fire regionene og erklære dem som russisk territorium.

Avstemningene var selvsagt en farse uten noen som helst verdi, men det bryr Russlands enehersker, president Vladimir Putin, seg ikke om. Putin har ingen respekt for verken demokrati eller grunnleggende menneskerettigheter, noe han har demonstrert for en hel verden i årevis.

En liknende, fullstendig korrupt «folkeavstemning» ble også gjennomført på Krim-halvøya etter Russlands invasjon i 2014. Også den ble gjennomført etter at alle som kunne tenkes å protestere var drept, tvunget på flukt, arrestert eller truet til taushet.

Det er grunn til å anta at Russland vil erklære at fortsatte kamphandlinger i de annekterte områdene er et angrep på Russland, og at bruk av vestlige våpen i disse områdene blir ansett for å være et angrep fra Nato mot Russland. Putin har ved gjentatte anledninger truet med at landets atomvåpen er satt i beredskap.

Dette er i seg selv ekstremt bekymringsfullt.

Men samtidig som dette skjer, har eksplosjonene i to russiske gassrørledninger i Østersjøen og en rekke observasjoner av ukjente droner ved olje- og gassinstallasjoner i norsk og dansk sektor i Nordsjøen skapt stor bekymring. Kan Russland tenkes å slå til mot eksporten av norsk gass?

Etter at den russiske gassen forsvant fra markedet, er det Norge som forsyner det nordeuropeiske markedet med svært mye av den gassen som trengs. Et anslag som rammet gasseksporten fra Norge til kontinentet ville skapt en akutt krise som vil lamme energiproduksjon og industribedrifter i mange europeiske land.

Putin, som er et produkt av en lang karriere i de hemmelige tjenestene i KGB, bruker frykt som et våpen. Frykten for en storkrig i Europa, frykten for energimangel i Europa i vinter, frykten for at samholdet i EU kan slå sprekker. Putin håper at frykten vil føre til at Vesten ikke tar sjansen på å fortsette å støtte Ukraina med våpen.

Mange vil tenke at Russland umulig kan være så uansvarlige at landet setter i verk sabotasjeaksjoner mot Nato-landet Norge. Dette kan føre til at Nato blir tvunget til å erklære krig mot Russland. Men Russland kan skylde på andre, slik Kreml har for vane. Russiske statskontrollerte medier har jo allerede pekt på både USA, Nato og Storbritannia som «mistenkte» for eksplosjonene i Østersjøen.

Vi skal selvsagt håpe at fornuften seirer, også i Moskva. Men samtidig er det nødvendig at vi tar alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen inn over oss. Akkurat nå er verden et svært farlig sted.