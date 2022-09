Avskyelig

AFTENBLADET MENER: Kvinner kan dø hvis de ikke adlyder Irans moralpoliti. Det finnes ikke dekkende ord for slikt.

Eksiliranere i Berlin demonstrerte foran Irans ambassade etter at Masha Amini døde i moralpolitiets varetekt.

22 år gamle Masha Amini ble nylig arrestert av moralpolitiet i Iran. Som ikke er et sarkastisk klengenavn på moralistiske synsere, men en helt reell, maktsterk og brutal etat. Det er prestemyndighetenes lange arm, helt ut på gatene. Masha var på besøk i Teheran sammen med familien sin, og ble arrestert for ikke å ha brukt hijaben på den måten moralpolitiet mener det burde gjøres. BBC meldte at øyenvitner så henne bli grovt mishandlet, og slått så hun senere døde av skadene. Iranske myndigheter avviser dette, og sier hun døde av et hjerteinfarkt. Masha Amini hadde ikke hjerteproblemer, sier familien.

Siden den islamske revolusjonen i 1979 har det vært et mål for prestestyret i Iran å få kvinner til å dekke seg til på den måten de mener sømmer seg. De, gjennom moralpolitiet, bestemmer hva som er å skjule håret godt nok for en kvinne som beveger seg ut. Det er forbudt å gå utendørs uten hijab. Det er også forbudt å ha på seg kåper som ikke når minst ned til knærne, gå i bukser, trange eller fargerike klær, eller hullete jeans.

Straffen kan føre til døden.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCR) har meldt at moralpolitiet har utvidet gatepatruljeringen de siste månedene, og utsatt kvinner for verbal og fysisk trakassering.

Drapet på Amini har ført til store demonstrasjoner i landet, i mer enn femti byer så langt. Menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights meldte før helgen at flere titalls mennesker er drept. Kvinner brenner hijaben, noen klipper av seg håret.

Iranske myndigheter har begrenset adgangen til internett, for å hindre opprøret i å spre seg. De har for lengst blokkert sosiale medier som Facebook, Twitter, Telegram, Youtube og Tiktok, og de siste dagene også Whats’app og Instagram.

Demonstrasjonene og protestene har likevel spredd seg til flere land, som Libanon, Tyrkia, USA og Sveits. Vestlige land har fordømt den avskyelige praksisen med å hindre kvinner i helt grunnleggende rettigheter som mennesker. Irans president, Ebrahim Raisi, kaller fordømmelsen dobbeltmoralsk.

Han ville for øvrig at CNNs journalist Christiane Amanpour skulle dekke til håret sitt for at han skulle stille til intervju. Hun sa nei. Selvsagt gjorde hun det. På vegne av alle verdens kvinnelige journalister. At presidenten faktisk bad om det, på amerikansk jord, viser også hvor ekstremt prestestyret har blitt.

Demonstrantene er modige, de risikerer både liv og helse, noe som for oss er vanskelig å fatte rekkevidden av. At resten av verden følger med, og også demonstrerer i solidaritet, er avgjørende.

Hos oss har situasjonen for kvinner i Iran bare sporadisk vært framme i det store bildet av virkeligheten rundt oss. Vi bør holde den framme lenge nå.