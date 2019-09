Kari Nessa Nordtun klarte det mange ikke trodde at hun skulle klare. Etter 24 år med ordførere fra Høyre har Ap tatt tilbake rådhusets fineste kontor. Det vil si, ikke helt ennå. Christine Sagen Helgø (H) sitter inntil Nye Stavanger er en realitet ved årsskiftet.

Nessa Nordtun skal ha ros for godt politisk håndverk. Det er ikke enkelt å forene seks ulike partier på en felles politisk plattform, i alle fall ikke når to av dem har helt ulike syn i bompengesaken, ett er kommunistisk i prinsippet og ett er et distriktsparti med særlig interesse for landbruk.

Men plattformen som ble lagt fram mandag viser at det var mulig, så lenge hvert av partiene gikk til forhandlinger med en erkjennelse av at i forhandlinger handler det om å finne kompromisser.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) hjemsøkes andre steder, som i Klepp og Sandnes, av kaos og personstrid, og av ferske folkevalgte som tilsynelatende er helt uinteressert i å få innflytelse gjennom samarbeid. Den holdningen, kombinert med manglende politisk erfaring, kan fort sette FNB helt på sidelinjen sør for Stavanger.

I Stavanger har Frode Myrhol fra FNB brukt sin politiske kapital så godt at han nå skal lede utvalget for samfunnsutvikling, et av de tyngste vervene i bystyret.

Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes har vist seg som en god taper. Selvsagt var det skuffende å ikke forlenge Høyre-styret, men Hernes har tatt seg tid til å gratulere samtlige motstandere og love et konstruktivt samarbeid. Det er hyggelig, men også smart. Skulle koalisjonen som har blitt døpt «Stavangerkameratene» bryte sammen, vil Høyre på ny forsøke å innynde seg hos Nessa Nordtun i bytte mot politisk innflytelse.

Fremskrittspartiets ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen har derimot lagt seg på en mer konfronterende og uforsonlig linje. Det er også til å forstå. Frp er i motsetning til Høyre et parti som stortrives i opposisjon, når det ikke er forpliktet av samarbeidsavtaler og kan dyrke sin egenart.

Frp kan nå rendyrke sin prinsipielle motstand mot bompenger og skatt, og forsøke å vinne tilbake velgere som i år gikk til FNB.

Koalisjonens ambisiøse program vil bli dyrt å gjennomføre. De harde prioriteringene som må gjøres for å betale for nye lærere, barnehageansatte og omsorgsarbeidere, vil sette kameratene på harde prøver. Vi ønsker det nye bystyret, både posisjon og opposisjon, lykke til med arbeidet