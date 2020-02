Legg til rette for norsk havvind raskt

LEDER: Olje- og energiminister Tina Bru må skynde seg å legge til rette for havvind på norsk sokkel. Vi har ikke råd til å vente lenger.

Mens andre land legger til rette for havvind, har ikke norske myndigheter gjort mye for å få dette til her hjemme. Foto: Fredrik Refvem

Aftenbladet skrev tidligere denne uken om Equinors satsing på vindkraft til havs i Storbritannia. Regnskapene viser at dette er god butikk.

Vindanlegget Dudgeon utenfor østkysten av England leverte rundt sju milliarder i utbytte allerede etter ett år. Og i fjor betalte også verdens første anlegg for flytende vindmøller, Hywind Scotland, utbytte til eierne.

I oktober startet Norsk industri opp initiativet «Fornybar Energi til Havs». Norge kan ta posisjon som verdensledende innenfor flytende vindkraft, sa Ann-Christin Andersen, som leder utvalget, på Offshore strategikonferansen tidligere denne uken.

Etterspurt en strategi

Equinor og andre aktører i Norge, som Aibel og Aker Solutions, har blitt viktige aktører i havvind internasjonalt. Både disse selskapene og Rederiforbundet har lenge etterspurt en strategi for å lage et hjemmemarked for havvind.

I juni åpnet regjeringen Utsira Nord og og Sandskallen-Sørøya nord for kraftproduksjon fra flytende havvindturbiner. Departementet ba også om innspill til området Sørlige Nordsjø II. Arne Eik, forretningsutvikler for flytende havvind i Equinor, har sagt at selskapet ser muligheter for bunnfast havvind for Sørlige Nordsjø II, mens Utsira Nord egner seg for flytende havvind.

Men det som mangler er en helhetlig strategi for en satsing på havvind.

Tidligere denne uken kom Høyre-politikere fra Rogaland med en klar oppfordring til oljeministeren: Myndighetene må legge til rette for at selskaper kan satse på havvind i Norge.

Har somlet nok

Neste helg er det årsmøte i Rogaland Høyre. Der vil stortingsrepresentant Sveinung Stensland fremme et forslag på vegne av Haugesund Høyre.

«De store havvindutbyggingene i Europa er industrielle prosjekt. Det er trist at ingen av aktørene er kommet til Norge. Derfor må vi få på plass et rammeverk som gjør at det blir bygget ut havvind på norsk sokkel,» sa han til Aftenbladet.

Rogaland Høyre har mulighet til å vedta denne resolusjonen, som blant annet sier at det skal være like lønnsomt å investere i fornybar energi som i fossil energi. Den muligheten må de gripe.

Norske myndigheter har somlet nok i dette arbeidet. Vi risikerer å gå glipp av store muligheter dersom det ikke skjer noe raskt. Dette må derfor Bru få på plass så snart som mulig.

