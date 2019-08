Barna må få komme hjem

Tidligere denne uken kom Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) med informasjon om at rundt 40 barn med norsk tilknytning er født eller tatt med til det som var et islamsk kalifat i Syria og Irak.

Ett av barna er en fire år gammel gutt med pusteproblemer som veier mindre enn en gjennomsnittlig ettåring. Ifølge NRK har han blitt vurdert av en lege i Syria, som mener barnet «trolig har cystisk fibrose».

Professor og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus, Johan K. Stanghelle, frykter for livet til det norske barnet.

Mødrene

I mange europeiske land har spørsmålet om disse barna skal hentes hjem eller ikke blitt et politisk stridsspørsmål. Det største dilemmaet handler om hvorvidt barna skal hentes hjem sammen med eller uten sine mødre.

Noen av IS-kvinnene hevder de ikke kjente til overgrepene, at de bare var hjemmeværende husmødre som var gift med IS-militante. Andre var ideologisk overbevist, og er det fortsatt.

Noen land har valgt å ta fra disse kvinnene nasjonaliteten, og har forbudt dem å komme tilbake. Flere land, blant annet Storbritannia, Frankrike og Kosovo, har hentet hjem foreldreløse barn fra Syria.

Det å gi bistand til fremmedkrigere som har deltatt i IS' forbrytelser, enten direkte eller indirekte, er svært problematisk. Men de kvinnene som kommer tilbake, må bli straffeforfulgt og få den behandlingen den norske rettsstaten mener de skal ha. Flere av dem risikerer å bli dømt for delaktighet i krigsforbrytelser og terror.

Så må Barnevernet være de som vurderer omsorgsevnen til disse mødrene, som har tatt med små barn til krigområder.

Radikalisert

Etterretningstjenester i flere land er bekymret for at disse barna har fått våpentrening, og at de er radikalisert. I Nederland, for eksempel, har barnevernet foreslått at de barna som kommer tilbake skal plasseres i spesielle sentre, der de blir overvåket hele døgnet for å kartlegge hvor traumatiserte de er.

Barna er ikke skyldige i noe. Alle norske statsborgere har rett til å komme tilbake til Norge. Det er bedre å hente disse hjem nå og hjelpe dem enn å vente til de kommer tilbake som radikaliserte voksne.