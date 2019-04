Tombola om bom-milliarder

Dragkampen om hvorvidt bommen skal stå i retning Øyane eller i retning sentrum illustrerer med all tydelighet skjevhetene i bompengeregimet. Dessverre viser det også at hele bompengespillet er blitt rene tombolaen mellom kommunene på Nord-Jæren og nå også Ryfylke.

Folk fra Øyane som for eksempel skal kjøre sine barn til trening i en av ishallene må betale bompenger begge veier. Dersom de kjører til arbeid, og arbeidsplassen ligger utenfor sentrumskjernen, skjer det samme. Utgiftene til bompenger blir for enkelte familier minst dobbelt så høye som for andre i Stavanger.

Tilsynelatende er noen områder på fastlandet i samme situasjon, men de har stort sett smutthull folk i Hundvåg bydel ikke har. Øyfolkets eneste smutthull er å sykle eller å ta bussen.

Det er ikke heller vanskelig å forstå strandordfører Irene Heng Lauvsnes’ (H) bekymring for hva en 180-graders snuoperasjon vil føre til for ryfylkingene. Når Ryfast åpner seinere i år, vil den nye tunnelen mellom Hundvåg og Schancheholen både utvide kapasiteten og dempe trafikkbelastningen på Stavanger sentrum.

Forskjellige bomregimer i Hundvågtunnelen og Bybrua vil føre til at at verken ambisjonene om dempet belastning på Bybrua eller målene i byvekstavtalen kan nås. Her er det milliarder av kroner i spill.

Ryfastprosjektet henger formelt ikke sammen med Nord-Jæren-pakken, men saken viser at alt henger sammen med alt. Det bekreftes av at en privat ferjeløsning over Høgsfjorden også vil påvirke disse forholdene.

I dette kaoset er det politikere i forskjellige kommuner, i samme parti og i forskjellige partier som nå holder på med en uforsvarlig kjøpslåing. Denne uken var det Ap i Stavanger som gikk inn for å avvikle rushtidsavgiften, mot at partifellene i Sandnes går med på å snu bommen.

Trolig er det flertall i Stavanger bystyre for å snu bommen nå, men problemet er at denne løsningen fort kan vise seg å være en nærsynt stavangerløsning. Saken bekrefter regionens manglende evne til helhetssyn, manglende evne til å tenke konsekvenser og den roper etter et presist regnestykke for hva konsekvensene av de stadig nye forslagene er. Utviklingen gir tvert imot næring til påstanden fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen forrige måned: Det er dårlig samarbeidsklima mellom kommunene og de viktige prosjektene i Bymiljøpakken settes i spill. Kom igjen.