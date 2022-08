Tungt for MDG

AFTENBLADET MENER: MDG-leder Une Bastholm trakk seg denne uken. Det gjør veien fram mot lokalvalget enda brattere for partiet.

– Jeg har ikke lenger den ekstra tiden og energien som kreves, sa MDG-leder Une Bastholm da hun trakk seg denne uken.

Denne uken ga en tydelig preget Une Bastholm beskjed om at hun trekker seg som MDG-leder, bare tre måneder etter at hun ble gjenvalgt. Kombinasjonen topp-politiker og småbarnsmor ble for mye, sier hun, hun har ikke den energien og det overskuddet som kreves. Bastholm er stortingsrepresentant for MDG, i tillegg til å være leder for partiet.

At et slikt verv går dårlig sammen med å ha små barn, enten man er mor eller far, er ikke vanskelig å forstå. Det er grenser for hva man kan presse inn i døgnets timer, og det er grenser for hvor lenge det går å stadig prøve på det.

Stortingsvalget i 2021 skulle bli valget MDG virkelig løftet seg, og ble en faktor man måtte forholde seg til i Stortinget. Alt tydet på det, partiet lå lenge godt over sperregrensen på fire prosent, som ville gjort at partiet fikk være med i dragkampen om utjevningsmandater, og fått stortingsgruppen til å vokse drastisk.

Men det gikk ikke slik. Valget ble en gedigen nedtur. MDG havnet under sperregrensen, og det til tross for at klimasaken var den viktigste for svært mange velgere. Det var ikke at velgerne ikke mener klimasaken er viktig, det var heller at de ikke stolte på at MDG har de beste løsningene. Så endte de med tre representanter, Une Bastholm, Lan Marie Berg og Rasmus Hansson. Og ingen avgjørende rolle i Stortinget.

De var brutalt ærlige i egen evaluering av valgkampen, og mente åpent at de hadde være for krasse, for umodne, for lite kompromissvillige og for ensporede.

Nestleder Arild Hermstad blir nå konstituert som leder, og sannsynligvis også valgt til leder etter Bastholm. Han sitter ikke på Stortinget.

Men den første kampen kommer til å stå om fortsatt makt og innflytelse lokalt, slik de nå har i flere storbyer, som i Oslo og i Stavanger. De vet det jo selv – de må klare å framstå som et parti som tar hele folks livs og hverdag innover seg i politikken sin, og få opp velgernes tro på at klimaløsningene de har, lar seg gjennomføre i praksis, og har en nødvendig effekt.

Partiet framstår ofte som autoritære i iveren etter å stoppe kjøttforbruk, privatbilkjøring eller flyreiser. Det går dessverre en svært tynn linje mellom å understreke at klimakrisen krever handling, og å framstå som moralistiske overfor enkeltmennesket. Det siste får ikke mange til å velge MDGs stemmeseddel.