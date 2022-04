Teknisk innsikt

LEDER: Flere unge bør ta teknisk utdannelse. Næringslivet har et skrikende behov for folk med ingeniører, både til oljå og til det grønne skiftet.

IKM-ingeniør Olav Kyte (foran) gikk rett fra universitetet til jobb i oljå. Tone Grindland og Ole Erik Almlid fra NHO oppfordrer flere unge til å ta ingeniørutdannelse.

Onsdag 20. april er søknadsfristen for høyere utdanning, det såkalte «Samordna opptak». I den forbindelse har NHO, sammen med regionale nøkkelbedrifter, gått ut med en klar oppfordring til unge som lurer på hva de skal utdanne seg til: Bli ingeniør. Da får du jobb etter utdanningen.

Med dagens oljepris og prekær energimangel i hele Europa, går fossilnæringen så det griner. Prosjekter som har blitt lagt vekk på grunn av kostnader, blir hentet opp igjen fordi den høye oljeprisen gjør dem lønnsomme.

I fjor ble det lyst ut 2883 ledige jobber for ingeniører i Rogaland, noe som plasserer vårt fylke klart i norgestoppen for etterspørsel etter folk som kan løse utfordringer som nye oljeplattformer, flytende havvindturbiner og elektrifisering. Samt mye mer.

Kritikere er på banen og mener at det er bakstreversk å be ungdom utdanne seg til «oljeingeniører». Det er med respekt å melde en underlig holdning. De fleste læresteder har for lengst dreid fokus mot «energi» i vid forstand. Ingeniører som i dag konstruerer løsninger for en gassplattform kan jo jobbe med vindturbiner eller ladestasjoner i morgen.

Et mer fornuftig dilemma som mange unge – og deres foresatte – står oppe i disse dager, er spørsmålet om hvor lurt det er å velge utdannelse på bakgrunn av hvilke jobber som er ledige akkurat nå. Det tar jo noen år å skaffe seg en utdannelse, og arbeidsmarkedet endrer seg.

Det er nok fortsatt slik at den enkelte ikke bare bør se på hva slags jobber som finnes nå, men også vurdere hva man har lyst til å gjøre. Mange skal jobbe i over 40 år etter endt utdannelse. Da er det jo greit om man liker det man holder på med.

Det finnes også gode alternativer til en lang akademisk utdannelse. Det er mange jobber som ikke krever en mastergrad. Her er en fortsatt sterk satsing på læreplasser av stor betydning.

En undersøkelse foretatt av Næringsforeningen viser at deres 400 medlemsbedrifter planlegger å ansette over 5000 personer i løpet av 2022. Uten påfyll av nyutdannede vil en så sterk etterspørsel føre til at bedriftene må satse på å knabbe ansatte av hverandre, med sterk økning i lønnskostnadene som følge.

På litt sikt er dette usunt, noe vår region fikk ettertrykkelig demonstrert da oljeprisen kollapset i 2015. Selv om det virker lenge siden, er det bare snaue sju år siden oljebransjen ble tvunget til å gjennomføre brutale kostnadskutt.