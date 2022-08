Ødelagt omdømme

AFTENBLADET MENER: Å gjøre noe, og eventuelt gjøre noe feil, synes nå som et langt bedre alternativ for regjeringen i møtet med strømkrisen enn dagens strategi med å vurdere utviklingen nøye.

Strømprisene, spesielt på sørvestlandet, har den siste tiden nådd stadig nye rekorder.

Den interne kritikken mot regjeringen og dens tilsynelatende manglende vilje til å gjøre noe, er langt alvorligere enn hamringen fra opposisjonen.

Ordfører i energihovedstaden Stavanger, Kari Nessa Nordtun, etterlyser handling. Det samme gjør Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand.

Tidligere statssekretær for Ap, Trygve Tamburstuen, påpeker også regjeringens manglende vilje til å rydde opp. Hans budskap i et innlegg i

Dagsavisen er at markedskreftene har sluppet for lett til, og at det er grådighet og ikke samfunnsansvar som nå preger det frie kraftmarkedet.

La oss heller ikke glemme budskapet forrige uke fra Ap-mannen Stein Lier-Hansen, også han med fortid som statssekretær for Ap, nå

direktør i Norsk Industri: Norge har råderett over sine egne ressurser. Dagens situasjon på kraftmarkedet er et uttrykk for at markedet ikke fungerer, var hans budskap.

Mye kan forklare hvorfor ting har blitt som det har blitt. Og det er ikke sikkert at situasjonen hadde vært annerledes, hverken med en annen regjering eller med en annen energi- og kraftpolitikk.

Krigen har skapt mye av den uroen vi nå ser, og som resulterer i de voldsomme prisutslagene. Uforutsigbart er et forsiktig uttrykk når vi skal vurdere faren for rasjonering til vinteren.

Kraftprodusentene og kraftleverandørene har for lengst mistet troverdighet. Omdømmetapet bransjen har pådratt seg som følge av nedtappede magasiner og eksport gjennom utenlandskablene, lar seg ikke rette opp. Alle forsøk på å forklare innfløkte sammenhenger, som for eksempel kronikken

av Statskrafts direktør for kraftdisponering, Arild Tanem her i avisen, framstår som rene bortforklaringer.

I den situasjonen som nå er oppstått, hjelper det lite, selv om Statkrafts argumenter har mye for seg. Omdømmetapet for hele kraftbransjen er nå så stort, at det vil ta år å bygge opp igjen. Og det kan bare skje innenfor helt andre vilkår for kraftbransjen.

Bransjens omdømmetap blir også regjeringens, om da ikke statsministeren mer kraftfullt tar tak i utfordringene og ikke minst tar et tydelig lederskap. En Ap-ledet regjering kan ikke ofre arbeidsplasser på markedsliberalismens alter, og risikere å ødelegge vanlige folks mulighet til å klare seg økonomisk av eget arbeid.