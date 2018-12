Størst av alt er håpet

I Betlehem skal det være 12-13 grader i dag, og nattetemperaturen krøp ned i 6-7 hvis værmelderne har truffet med sine prognoser. Byen vi synger om i tusenvis av norske hjem og hundrevis av kirker akkurat i dag, byen som er i sentrum for den kristne kirkes oppmerksomhet akkurat nå, byen som er omgitt av uro på alle kanter, er fjernt fra den hvite juledrømmen som har erobret forestillingene våre.

I store deler av Rogaland har det vært nattefrost, hvis værmeldingen har slått til. I dag skal temperaturen krype over til pluss-siden flere steder - fulgt av regn og vind. Vi er altså, som vanlig, også svært langt borte fra den hvite, snødekte julen som preger årstidens drømmer. Her vest er det ofte, som flere har påpekt, høst halve året, også når kalenderen viser 24. desember.

Da er det lett å ønske seg bedre vær - i form av et glitrende, snøhvitt postkortlandskap. Eller helt motsatt, mot et varmere sør der sommerjulen feires i shorts på strendene og barna får gaver fra nissen med solbriller.

Men vi er nå her, i høstlige Rogaland, de fleste av oss. Vi er omgitt av vintermørket fra vi går til arbeid om morgenen til vi kommer hjem om ettermiddagen, og vi kler oss som om vi skal på fjelltur selv om vi bare skal gå til bussen.

Og kanskje er julen sterkest akkurat her, når alt kommer til alt. Fordi den - med sine historier om lys og håp - får ekstra styrke når vi er pakket inn i et sesongmørke vi nesten kan ta på. Selv om mørket er stort og overalt, gir det etter når noen bestemmer seg for å tenne, eller henge, opp et lys. Selv det minste lyset kan stikke hull i mørket. Akkurat nå, akkurat her, blir hvert eneste lille lys, inne eller ute, så ekstremt tydelig. Derfor er det muligens, nettopp nå i mørketiden, lettere å forstå noe av dybden i fortellingen om barnet som kom med lys, varme, kjærlighet, forsoning og håp. Og størst blant dem er håpet.

Dette er et banalt budskap, på mange vis. Likevel bærer det mye sannhet i seg, enten vi tar det som en leveregel eller som bilde på en filosofisk innsikt eller religiøs overbevisning.

God jul!