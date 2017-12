LEDER: USAs gavepakke til Israels hauker

Det var en varslet og ventet erklæring han kom med, president Donald Trump, da han i en tale onsdag erklærte at han, på vegne av USA, nå vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. I dag er det Tel Aviv, Israels største by, som for alle praktiske formål er Israels hovedstad og sete for alle utenlandske ambassader.

Selv om flyttingen av den amerikanske ambassaden ligger langt fram i tid, om det noensinne vil skje, er den symbolske betydningen av Trumps erklæring stor og alvorlig.

Jerusalem er en hellig by for både jøder, muslimer og kristne. Og byen er i prinsippet delt mellom Israel og Palestina, selv om hele byen i praksis kontrolleres av Israelske okkupasjonsstyrker. Få spørsmål skaper mer raseri og aggresjon på arabisk side av konflikten enn spørsmålet om Jerusalem. Like ved Klagemuren, som er jødenes helligste sted, står Al Aqsa-moskeen, som er et av islams helligste steder.

Det er sikkert at Trumps erklæring vil føre til voldelige demonstrasjoner, og det er også sikkert at disse vil medføre tap av menneskeliv. Men de langsiktige konsekvensene av erklæringen er dessverre enda mer alvorlige.

Trumps svigersønn og nære medarbeider, Jared Kushner, har påtatt seg rollen som Trumps representant i Midtøsten. I likhet med mange av sine forgjengere i Det hvite hus har Trump en forestilling om at han er mannen som kan skape fred i Midtøsten. Men til forskjell fra for eksempel George W. Bush og Barack Obama er Trumps oppskrift tilsynelatende ensidig støtte de mest aggressive elementene i israelsk politikk.

Helt siden staten Israel ble dannet i 1948 har israelske myndigheter håpet at USA, landets viktigste allierte, skulle anerkjenne Jerusalem som hovedstad. Men helt til nå har USA, av gode grunner, motstått presset.

Det mest oppsiktsvekkende ved Trumps erklæring er at denne gavepakken til israelske hauker tilsynelatende kommer uten noen motytelser fra israelsk side. Ingen erklæring om stans i de ulovlige bosettingene på palestinsk land. Ingen forpliktende skritt i retning av en tostatsløsning som kan gi palestinerne et land som er noe mer enn et okkupert lappeteppe. Ingen løfter om en amerikansk ambassade i Palestina.

Denne erklæringen gjør vondt til verre.