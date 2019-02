Ofres Pedergatas sjel?

Investoren Anders Ohm har kjøpt opp 14 eiendommer i Pedersgata i Stavanger siden 2011. Han sier at han elsker området og har sterke meninger om hvordan det bør utvikles videre. Og det er ikke tvil om at de mange oppkjøpene har gjort ham til en sentral aktør og premissleverandør i det som akkurat nå og i årene som kommer vil være blant de heteste byutviklingsprosjektene i vår region.

Arkitektkonkurransen for Nytorget ble nylig avgjort til fordel for prosjektet «Tre hus og et langbord», en løsning som innebærer en temmelig massiv bebyggelse på sørsiden av Nytorget.

Tiden har gått

- Dette området har stått på vent i mange år. Stavanger kommune har et betydelig ansvar i å løfte området fordi kommunen har latt det stå i påvente av nytt tinghus. Jeg er utålmodig og ønsker at det blir realisert noe her så fort som mulig, sa juryleder og ordførerkandidat for Høyre, John Peter Hernes da vinnerforslaget ble offentliggjort i forrige uke.

Det er ikke vanskelig å være enig med Hernes i at det har tatt for lang tid å komme fram til en samlet plan for Nytorget og Pedersgata. Men denne sendrektigheten føyer seg også inn i et mønster, hvor det for eksempel har tatt uforståelig lang til å bli enige om en sentrumsplan. Nå er heldigvis også det arbeidet mer eller mindre fullført.

Penger og planer

Vi har ingen grunn til å tvile på Anders Ohms engasjement for Pedersgata, men vi tillater oss samtidig å minne om det åpenbare; investorer ønsker å tjene penger. Dette gjelder selvsagt også for Ohm. Han har posisjonert seg sterkt i et område som står foran en stor utvikling. En eiendom kjøpt for noen år tilbake kan vise seg å stige svært mye i verdi dersom Nytorget og Pedersgata blir det vekstområdet som mange håper på.

Vi registrerer at Ohm sier at han er opptatt av mangfold, at Nytorget og Pedersgata skal ha plass til et stort utvalg av butikker, serveringssteder og aktiviteter. Man dette avhenger også av at det er tilgjengelighet på lokaler som ikke koster en formue å leie.

Hva med «sjelen»?

Det er åpenbart at en storstilt utvikling, der en mengde av eiendommene blir kjøpt opp og oppgradert for til dels store beløp, vil føre til at leieprisene stiger. Investorer driver sjelden med veldedighet.

Vi skjønner bekymringen til dem som frykter at områdets «sjel» vil stå i fare når kapitalkreftene rykker inn. Den samme bekymringen gjør seg med en viss rett gjeldende i Stavanger Øst. Det er bare ikke så enkelt å se hva alternativet skulle være.