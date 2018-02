Ballett er den nye olja

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, skal ikke beskyldes for å være særlig fintfølende. Og det er på mange måter ment som et kompliment. Når direktøren henvender seg til unge mennesker ved å si at man ikke løser klimaproblemene ved å danse ballett eller stemme fioliner, har han selvsagt rett i det. Det som trengs, er nemlig kunnskap. De nye løsningene innen energiforsyning og renseteknologi krever mange timer med godt, gammeldags ingeniørarbeid. Ideer skal bli til produkter, og disse produktene skal deretter produseres i stor skala. Industri, kalles det.

Sans og drama

Derfor gir det mening når Lier-Hansen oppfordrer miljøbevisst ungdom til å bli ingeniører, kjemikere og fysikere.

Men samtidig er utsagnet, bevisst eller ikke, en temmelig grov nedvurdering av verdien som ligger i de såkalt myke fagene. Det har nærmest blitt en forslitt klisje når representanter for dagens orden, en orden som har skapt de enorme problemene neste generasjon vil arve, skal belære denne generasjonen om hva som er riktig og viktig.

Under årets World Economic Forum, verdens viktigste møteplass for toppledere innen politikk, næringsliv og organisasjonsliv, holdt den kinesiske mangemilliardæren Jack Ma (53) en pressekonferanse om utdannelse. Ma, som grunnla internettgiganten Alibaba og er en av verdens mest innflytelsesrike ledere, ville trolig ha provosert Lier Hansen. For han snakket nemlig mest om kunst og kultur. Om de områdene der mennesket ikke har konkurranse fra maskiner.

Et nytt arbeidsmarked

I løpet av 30 år, sa Ma, vil mange av de jobbene som i dag utføres av ingeniører, jurister og meklere være overtatt av intelligente maskiner. Som aldri har en dårlig dag på jobben, som aldri har fri og som ikke regner feil.

Derfor vil ambisiøse mennesker søke seg til de fagene som sikkert står på Norsk Industri sin liste over «bortkastede» utdannelser. Og ambisiøse lærere vil forsøke å gi elevene sine et grunnlag for å kunne fungere i et arbeidsmarked i fundamental endring. Det som trengs, er gode verdier, evne til å tenke utradisjonelt, jobbe i team, være empatisk. Det er kreative fag samfunnsfag, historie, språk, idrett eller kunst.

Det er interessant at det er en person som Ma som gir uttrykk for slike tanker. Han eide ikke en datamaskin før han var 33 år gammel, men visjonene hans har allerede endret verden.