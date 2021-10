Åpen valgkamp i annerledesbyen Stavanger

AFTENBLADET MENER: Partiene i Stavanger er allerede i gang med planleggingen av kommunevalget om to år. Resultatet i høstens valg ble en vekker for mange av dem.

Hvem skal ut? De seks flertallspartiene i Stavanger etter at de ble enige om en felles plattform i 2019. Stortingsvalget viste at de må arbeide hardt for å holde på flertallet.

I et selvransakende debattinnlegg i Aftenbladet erkjenner kommunestyregruppen til Miljøpartiet De Grønne (MDG) at partiet mislyktes i stortingsvalgkampen, fordi de ikke klarte å profilere seg som mer enn et ensaksparti. De viste blant annet til en rekke saker fra politikken i Stavanger, som skal bekrefte at de er mer enn et klimaparti.

Stavanger ble på mange måter en annerledesby i stortingsvalget. På landsbasis gikk MDG tross alt fram, selv om de ikke nådde sperregrensen. I Stavanger gikk partiet tilbake. Sammenligner vi med kommunevalget for to år siden, ble resultatet nærmest katastrofalt. De gikk ned fra 6,4 prosent av stemmene til 3,5.

Også Rødt fikk en ørliten tilbakegang (0,1 prosent), sammenlignet med for to år siden, mens valgvinneren fra 2019, FNB, falt sammen. 9,3 prosent i 2019 ble redusert til 0,2 prosent og 118 stemmer i høst.

Det interessante med dette er at alle disse tre partiene tilhører dagens sekspartierskoalisjon, som utgjør kommunestyreflertallet. Selv om de andre tre, Sp, Ap og særlig SV gjorde det bedre enn for to år siden, ville flertallet smuldret opp om høstens valg hadde vært lokalvalg.

Det er Høyre og Frp som ser ut til å profittere mest på FNBs tilbakegang. På to år har Høyre gått fram fra 23,1 til 27,6 prosent og de er dermed tilbake som byens største parti. H, Frp, KrF og Venstre fikk i høst 49,9 prosent av stemmene i byen.

Arbeiderpartiet hadde framgang, men er skuffet over at de nesten ikke nyter godt av FNBs tilbakegang. Inn i valgkampen er ordfører Kari Nessa Nordtuns sikre ledelse gjennom pandemien et av partiets trumfkort. For sikkerhets skyld har de opprettet nettsiden karileverer.no for å vise, ja, at Kari leverer.

Hvor mye hun kan levere etter 2021 avhenger blant annet av at de andre partiene i koalisjonen leverer og at de orker på holde sammen i ytterligere to år. Det kan holde hardt. Det er for eksempel mindre enn to uker siden Sp’s gruppeleder Bjarne Kvadsheim var ute i Dag og Tid for å forklare at den store avstanden mellom SV og Sp ikke bare er et tema i rikspolitikken.

Derfor må Ap allerede nå vurdere andre samarbeidsalternativer. Høyre arbeider fortsatt med å finne seg selv og skal dessuten finne en ordførerkandidat. Det skjer allerede neste måned, før hun eller han må ut på det samme markedet som Ap. Det blir en lang og åpen valgkamp.