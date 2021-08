Museer som peker framover

AFTENBLADET MENER: Ingenting vondt sagt om Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo, men stabburfaktoren er nok høyere der enn den har vært i norsk bygdekultur.

Det tidligere hurtigruteskipet «Finnmarken» er den mest synlige attraksjonen på det spektakulære, nye hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Det er ikke noe galt med stabbur heller. Eller stavkirker, bunader og kappleik, men det er havet og kystkulturen som har skaffet Norge nye impulser, arbeidsplasser og eksportinntekter gjennom flere hundre år.

Derfor var det så befriende å se bildene fra forrige ukes åpning av det nye Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Og derfor var det gledelig å høre kulturminister Abid Raja (V) samtidig gå inn for et statlig engasjement i oppbyggingen av et framtidig skreimuseum i Lofoten.

De nasjonale museene har, naturlig nok, ofte blitt lagt til Oslo. Det er rett og rimelig og kler dessuten en hovedstad. Dessverre har Oslo selv bidratt til å nedvurdere slike nasjonale samlingspunkt til å bli en intern lokaliseringsdiskusjon mellom bydelene. Det gjaldt for eksempel Operaen, det gjaldt Nasjonalmuseet og nå stormer det rundt plasseringen av NRK.

De siste tiårene har vi sett at det er mulig å tenke alternativer til Oslo. Oljemuseet ble selvfølgelig lagt til Stavanger og i Bodø ligger Norsk Luftfartsmuseum. Dette handler mer om å illustrere hvordan Norge alltid har tatt hele landet i bruk, enn av distriktspolitiske vurderinger.

At Hurtigrutemuseet havnet på Stokmarknes skyldes rett og slett at det var der dette kysteventyret startet. Langt på vei var det en kultur som ble skapt da Richard Withs dampbåt DS Vesteraalen ble satt i trafikk i 1893. Og det er en kultur som lever.

Stokmarknes og Norge har fått et spektakulært bygg, der det tidligere hurtigruteskipet Finnmarken utgjør hovedobjektet. Det har fått fast grunn under seg, og tak og glassvegger rundt seg.

Neste museum på programmet er altså det planlagte skreimuseet og opplevelsessentert SKREI i Lofoten. 162 statlige millioner er satt av til dette, ifølge budsjettlekkasjen fra kulturministeren. Det er et stykke til dette blir vedtatt av Stortinget og alle de andre brikkene er på plass, men dette er også en fin måte å markere mange hundre års eksporthistorie på.

Professor i moderne historie ved Nord universitet, Steinar Aas, sier til NRK at museene er viktige for identitet og tilhørighet og på å synliggjøre vår bosettingshistorie. Han nevner også det nye Jektefartsmuseet i Bodø og det planlagte Hvalmuseet på Andenes.

Museumsdrift er fortid, men mer og mer framtid. Nyetableringene bidrar både til å gi et helhetlig bilde av norsk historie, vår samtid og de angir en tydelig kurs for framtiden.