Regjeringen driver selvskading

AFTENBLADET MENER: Forsand får ikke gå til Strand. Men aksjonistene på Sørlandet blir lyttet til. Hva er det egentlig regjeringen driver på med?

Regjeringspartiene klarer å skade hverandre gjensidig, og samtidig. Her ved statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

«Dette er uforståelig, skammelig og en gedigen skandale. For Forsand, for Rogaland og for Norge som nasjon. Og ikke minst for tiltroen til det politiske systemet,» sa aksjonsleder Rolf Magne Haukalid etter regjeringens nei til grensejustering for Forsand.

Historien går omtrent sånn: I juni 2016 sa Forsand kommunestyre med knappest mulig flertall ja til å slå seg sammen med Sandnes. I september samme år anbefaler Fylkesmannen i Rogaland at de heller bør gå sammen med Strand. I mars 2017 søker Kolabygda, en del av Forsand som ligger på nordsida av Lysefjorden, om grensejustering, noe som vil ta dem over til Strand.

I juni samme år vedtar Stortinget Nye Sandnes. Ett år senere, i 2018, bestemmer kommunalminister Monica Mæland (H) at Kolabygda og Preikestolen skal grensejusteres til Strand. I august 2020 søker en aksjonsgruppe om grensejustering for resten av Forsand til Strand. Statsforvalter Bent Høie anbefalte nylig regjeringen å si ja til en slik justering.

I Støre-regjeringens Hurdalsplattform heter det at tvangssammenslåtte kommuner skal kunne oppløse seg, dersom kommunestyret går inn for det. Nye Sandnes er ikke tvangssammenslått, det er derimot Nye Kristiansand.

Og der ligger nok noe av grunnen til at Forsand-aksjonistene ikke blir hørt. Er det en god nok grunn? Vi mener bestemt nei.

Regjeringen har bedt Statsforvalteren i Agder om å utrede oppløsning på Sørlandet, og varsler folkeavstemming i Søgne og Songdalen, men ikke i Kristiansand. Ap-ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, blir først informert om regjeringens initiativ etter at det er bestemt. Han er nå rasende på sin egen statsminister.

Onsdag kom meldingen fra den samme regjeringen om at Forsand ikke blir grensejustert til Strand, selv om et solid flertall der ønsker seg det. Det er også i strid med statsforvalterens anbefaling. Ryfylke er en bastion for Senterpartiet, som har ordføreren i alle kommunene – unntatt Strand, der ordføreren kommer fra Høyre. Reaksjonene fra Sp-folk i Ryfylke mot statsråden fra eget parti – kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik – er unisone og rasende.

Hvordan i all verden klarte regjeringen å få til dette? Skade begge regjeringspartier gjensidig og samtidig, ødelegge for egne lokalpolitikere, og sette tilliten til både lokaldemokratiet og regjeringspartiene på spill samtidig?

De lytter til innbyggerne i Søgne og Songdalen, men ikke i Forsand. Enten er de både døve og blinde for innspill fra egne medlemmer og vanlige folk her, men ikke på Sørlandet, eller de driver politiske hestehandler til skade både for seg selv og for innbyggerne det gjelder.