Høna og egget

Fjørfebøndene i Rogaland har et poeng. Hvis bøndene straffes økonomisk for å melde fra om sykdommer, kan resultatet fort bli at de lar være.

En frisk og rask kyllingbesetning i Klepp i 2021.

Leder

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Kyllingbonde Kirsten Kverneland sier i en reportasje i Aftenbladet mandag at hun vil tape nær 100.000 kroner på at hennes besetning av 14.000 kyllinger ble slaktet på grunn av mistanke om den fryktede sykdommen Newcastle disease.

Sykdommen var nemlig påvist i en besetning i Klepp noen dager tidligere. Det viste seg heldigvis at Kvernelands kyllinger ikke var smittet.

Kverneland reagerer ikke på vedtaket om nedslakting, men på at satsene for erstatningsutbetaling fra Staten ikke er tilstrekkelige til å dekke tapet hennes. Dette får henne til å spørre om en dårlig erstatningsordning kan føre til at bønder vegrer seg for å melde fra om mistanke om sykdom.

Ove Byberg, som også er kyllingbonde i Klepp, måtte gasse ihjel 35.000 slakteklare kyllinger i november i fjor, også dette etter at det var oppdaget sykdom, fugleinfluensa, på en gård i nærheten av ham.

I den forbindelse lovet landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) å oppdatere satsene for erstatning, som hadde stått i ro siden 2014. Men bransjeorganisasjonen Norsk Fjørfelag mener at Borch ikke har lagt på nok. Ove Byberg vil tape 128.000 kroner etter at han ble pålagt å slakte ned kyllingene sine, forteller han.

Egg- og kyllingproduksjon er en næring av stor betydning i Rogaland. Sammen med Trøndelag har Rogaland over halvparten av produsentene. Nye Stavanger kommune er største kommune i landet i antall bruk med verpehøns. Og i Rogaland finnes mange av de største produsentene i landet, de med mer enn 200.000 slaktekyllinger.

Salgsverdien av egg og fjørfe fra Rogaland ble i 2020 beregnet til 1 milliard kroner, med en verdiskaping på 265 millioner kroner. Det er med andre ord en næring vi skal ta vare på.

Bøndene har et godt poeng: Dersom satsene for erstatning er så lave at de i realiteten påfører bøndene et betydelig økonomisk tap, er det en risiko for at bønder som kan ha mistanke om sykdom vegrer seg for å melde fra.

Men ettersom de aller fleste bønder er redelige og skikkelige folk som er opptatt av å drive sikkert og med god dyrevelferd, er det ikke sikkert at underrapportering vil bli et problem. De lave satsene rammer også dem som helt uforskyldt blir pålagt å slakte ned ved sykdom eller mistanke om sykdom hos andre bønder.

Vi vil oppfordre landbruks- og matministeren til å oppdatere satsene på ny, for å ta høyde for de ekstra kostnadene bøndene opplever nå. Det er også viktig at erstatningen utbetales raskt, slik at bøndene slipper å måtte stå i gjeld til leverandørene sine.