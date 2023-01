Fryktelig langt til høyre

AFTENBLADET MENER: Israels nye regjering tar sjumilssteg i illiberal retning. Det er dypt opprørende.

Benjamin Netanyahu har presentert sin sjette regjering.

«Vi er på vei inn i en farlig periode hvor eskalering er regjeringens offisielle politikk. Det vil være mer vold mot palestinere. Det vil bli flere menneskerettighetsbrudd.» Det sier den israelske advokaten og menneskerettsforkjemperen Eitay Mack til VG.

For bare noen dager siden kunne statsminister Benjamin Netanyahu presentere sin nye regjering i Knesset – det israelske parlamentet. Partiet hans Likud, har inngått allianser med flere ultraortodokse og ultranasjonalistiske partier, for å få flertall. Netanyahu har siden 2019 vært tiltalt for korrupsjon, og hadde i realiteten to alternativer nå: Sørge for å bli statsminister, eller havne i fengsel. For å bli statsminister, og unngå å bli stilt for retten, har han gitt de ytterliggående handlingsrom svært langt ute på høyresiden.

Ett av regjeringsplattformens erklærte mål er å «fremme og utvikle bosettinger i alle deler av Israels land». Den okkuperte Vestbredden nevnes spesielt.

Lederen av Jødisk Makt, Itamar Ben-Gvir, er ny nasjonal sikkerhetsminister, med ansvaret for et grensepoliti. Han vil gi immunitet til soldater og politi som skyter steinkastende palestinere. Ben-Gvir er en beundrer av terroristen Baruch Goldstein, som drepte 29 palestinere i en moske i 1994.

– Israel får en regjering som har som mål å sikre landet for den jødiske befolkningen, sier forsker Hilde Henrichsen Waage, og holder fram at det kommer nye diskrimineringslover som vil ramme homofile, lesbiske, kvinner og fremmedarbeidere.

En varslet juridisk reform vil tillate at et flertall i Knesset kan overkjøre Høyesteretts mulighet til å prøve politikernes vedtatte lover opp mot Grunnloven.

Ifølge den liberale avisen Haaretz vil dette radikalt forandre maktbalansen mellom lovgivende og dømmende makt. Så om et knapt flertall i Knesset skulle vedta en lov som kansellerer korrupsjonsrettssaken mot statsminister Netanyahu, kan ikke Høyesterett gripe inn.

Der de ytterliggående høyrepartiene i Israel tidligere har vært mest opptatt av palestinerne, er høyredreiningen nå altomfattende. Venstresiden og fredsbevegelsen er nærmest utradert fra israelsk politikk, og mange israelere kjenner seg fremmedgjorte.

Israels mest kjente forfatter, David Grossmann, kaller det «en forandring i vår identitet, en forandring i statens karakter».

«Mennesker som kaller det gode for ondt og det onde for godt, er allerede her,» skriver han, med referanse til profeten Esaia.

Israel tar politiske og verdimessige sjumilssteg i illiberal retning. Det er dypt opprørende.