Utsettelse av regionreformen kan sette det politiske systemet i unødvendig skvis

Det er mange grunner til at regionreformen ikke kan tas elegant til mål, men vingler fra venstre til høyre grøft. Noe handler om dårlig forarbeid, andre ting handler om lokal motvilje mot sentrale vedtak.

At flere partier, inkludert de to største regjeringspartiene, mener vi ikke trenger dette forvaltningsnivået i det hele tatt, gjør det mer komplisert. Endelig er det en grunnleggende mangel på forståelse i sentrale strøk for fylkeskommunenes funksjon og oppgaver. En forklaring er at det ikke er noe fylkesting eller fylkeskommune i Oslo. De slipper å forholde seg til dette.

Men her i gården vet vi bedre. Bompengedebatten viser hvor stor innflytelse fylkespolitikken har på dagliglivet til folk. Enda viktigere er det at fylkene, etter hvert regionene, har ansvar for all videregående opplæring og fagopplæring.

Oppgavene er flere og de skal bli enda flere. Det påligger derfor regionpolitikerne å ta ansvar for å iverksette stortingsvedtakene, for ikke å sette tilbud og tjenester for befolkningen i fare.

Vi har tidligere kritisert Finnmark for deres nærmest boikott-aktige holdning til deres rolle i denne prosessen. At de i forkant av årets krangel på egen hånd gjennomførte en amatørmessig folkeavstemning, gjør ikke saken bedre, selv om det ikke hersker tvil om at de fleste finnmarkinger er mot sammenslåing med Troms.

Bråket i nord gav selvsagt blod på tann i andre regioner. I Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane) krangles det om kraftmillioner. I Agder, som tidligere har fått ros for å ha en god prosess, har austegdene fått kalde føtter igjen, mens det i Viken råder fullt kaos.

Viken-prosessen gav lenge inntrykk av å være på sporet, med konstruktiv deltakelse både fra Østfold, Akershus og Buskerud. Blant annet hevet de seg over det kontinuerlige forsøket på latterliggjøringen av at det skal være så vanskelig å administrere en region som strekker seg fra Halden til Ustaoset. Det fins mange eksempler på forvaltningsansvar som strekker seg over større områder.

Senterpartiet er åpent og ærlig tydelige på at de vil stoppe både Troms og Finnmark-prosessen og begynne reformarbeidet på ny. Lenge har det vært uklart om de får Stortinget med seg på dette, men i løpet av de siste dagene har KrF kommet med en viktig avklaring. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er tydelig på at regionreformen må gå sin gang. Han har fått full støtte fra sine fylkesledere.

Dette er en viktig og nødvendig avklaring. Det er lokalvalg neste høst og ytterligere utsettelser kan sette både det politiske systemet og det offentliges tjenester i unødvendig skvis.