Senterpartiet vil prøve ut en tillitsreform i kommuner de selv styrer. Målet er å gi offentlig ansatte, som lærere, sykepleiere og politifolk, mer tillit i jobben, og begrense det svulmende byråkratiet. Da må mengden rapportering, dokumentering og detaljstyring ned.

Ikke alene om tanken

I vår var Sp sammen med Ap og SV med på å fremme et forslag om å innføre en tillitsreform i skolen. De ville se kritisk på kravene til testing, måling og dokumentasjon, sørge for at den enkelte skole med sine lærere kan velge hva de trenger av tester, de ville skille tydeligere mellom hva det politiske nivået kan pålegge lærerne og hva fagmiljøene selv skal ha ansvaret for. De ville også se nærmere på om karakter- og eksamenssystemet fungerer godt nok.

KrF endte med å stemme mot reformen, og regjeringspartiene kritiserte opposisjonen for å drive med symbolpolitikk. De hevder mye av dette arbeidet alt er i gang, gjennom arbeidet med nye læreplaner.

At Senterpartiet vil prøve ut dette i kommunene de selv styrer, er bra. Det er ikke sikkert man trenger å hive alt som handler om målstyring over bord for å få det til. De kan se til Danmark og Sverige, der man er i gang med å prøve dette ut.

Gode grunner

Argumentene for å få ned graden av rapportering, dokumentasjon og detaljkontroll, er mange. Ett av dem er økonomi - vi trenger å effektivisere tidsbruken i offentlig sektor, for å klare å holde velferdsordningene våre oppe. Vi trenger også å gi fagfolkene større tillit til å løse utfordringene de kjenner best, og vi trenger en åpnere holdning fra arbeidsgiversiden, så vanlige ansatte i langt større grada kan delta i diskusjonene rundt eget fag. Tjenester som skole og helse er vi alle avhengige av, og alle med å betale for. Da må debattene om dem være åpne.

Sp vil be kommunepolitikere, -administrasjon og ansatte sette seg sammen og se hva de kan gjøre for å få ned trykket. Å prøve dette ut på kommunenivå er helt riktig, det gjør det enklere å få noe til i praksis.

For det blir ikke enkelt. Selv om vi som står på utsiden heier på mer tillit til de fagfolkene som står oss nærmest, og mer tid til elever og pasienter, tar vi samtidig for gitt at vi når som helst kan kreve våre rettigheter som enkeltpersoner overfor systemene. Da må lederne ha dokumentasjon på hva som faktisk har blitt gjort.

Det kreves kløkt, mot og balansekunst fra de som skal luke i dette bedet. Men kjør på, Sp, tiden er overmoden for praktiske endringer.