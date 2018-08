De som aksjonerer mot bomringen er ikke «folk flest»

Protestene mot bomringen på Nord-Jæren tiltar tilsynelatende i styrke. Leif Arne Moi Nilsen, som sitter i Stavanger bystyre for Fremskrittspartiet, har de siste ukene stått i bresjen for demonstrasjoner og underskriftskampanjer som har som mål å omgjøre vedtaket som for lengst er fattet, med bred politisk støtte. Slik skal han også bidra til å sette rivalene i Folkeaksjonen mot bompenger i skyggen.

Vi registrerer at det skaper en viss forundring at Moi Nilsen på denne måten går aktivt ut mot et vedtak som har velsignelse fra hans eget parti - Frp stemte jo for Bypakken i Stortinget. Moi Nilsen på sin side sier at dette er noe han gjør som privatperson - og skaper frivillig eller ufrivillig et ekko av argumentasjonen til partifelle Per Sandberg og hans eventyr i Iran.

Det er med respekt å melde bare tull av Moi Nilsen å prøve å skille mellom rollene som folkevalgt og som privatperson i denne svært offentlige saken. Men det betyr ikke at vi mener at han ikke skal ha anledning til å demonstrere.

Er bomopprørerne bare søte når de er sinte, eller vil raseriet kunne påvirke valget i 2019?

Da den rød-grønne regjeringen gikk inn for norsk deltakelse i flybombingen av Libya i 2011, protesterte daværende stortingsrepresentant for SV, Hallgeir Langeland, høylytt mot et vedtak hans eget parti støttet i Stortinget. Det var han i sin fulle rett til å gjøre. Det samme må gjelde for Moi Nilsen.

Men det er noe annet ved argumentasjonen til Moi Nilsen, og for så vidt hans gruppeleder Christian Wedler, som skurrer mer. Og det handler om «folket».

«Jeg er alltid på folkets side», sier Moi Nilsen når han skal forsvare sitt engasjement i saken. Og da er det på sin plass å spørre hvilket folk han sikter til. Det er nemlig ikke sånn at de som demonstrerer for å omgjøre vedtaket om bomring og rushtidsavgifter representerer folkeviljen.

Folk flest stemte nemlig ikke på Frp i lokalvalgene, de stemte på de partiene som ønsket å innføre bomringen. Det er en typisk, men egentlig ganske grov, tilsnikelse når populister på høyre og venstre fløy påstår å representere den egentlige folkemeningen. Ut fra stemmetallet er det Arbeiderpartiet som representerer folk flest i Norge, og Høyre i Stavanger.

Det er lett å forstå at Frp har behov for å distansere seg fra sine egne vedtak. Men det er samtidig all grunn til å minne om at folk flest ikke bare stemmer på dem.

Moi Nilsen og Frp får kritikk for bompengeaksjon